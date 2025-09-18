Трамп і Стармер підписали угоду у сфері технологій

Президент США Дональд Трамп та прем’єр-міністр Британії Кір Стармерпідписали угоду в сфері технологій на другий день урочистого державного візиту президента США.

На церемонії підписання, на якій були присутні численні керівники американських технологічних компаній, Стармер заявив, що «це великий день для особливих відносин».

«Це момент для реалізації інвестицій, створення робочих місць і укладення угод, які покращать життя людей», – заявив Стармер, зазначивши, що «це найбільший інвестиційний пакет такого роду в історії Великобританії».

Трамп назвав угоду «дуже великою» і додав, що США та Великобританія мають «нерозривний зв’язок, який ми маємо незалежно від того, що ми робимо сьогодні».

Угода укладена на тлі обіцянок про інвестиції у Великобританію на суму 150 млрд фунтів стерлінгів (205 млрд доларів) від американських гігантів, включаючи Microsoft, Google і Blackstone.

Угода, оприлюднена британським урядом, передбачає співпрацю у стратегічних науково-технічних дисциплінах, включаючи штучний інтелект (ШІ), цивільну ядерну енергетику, термоядерний синтез та квантові технології.

Трамп перебуває у Великій Британії з безпрецедентним другим державним візитом. Він – перший президент США, якого запросили з двома державними візитами до Британії. У Лондоні протестували проти його приїзду.

У 2019 році, під час його попереднього терміну на посаді президента, Трампа приймала королева Єлизавета II.



