Трамп прибув на зустріч зі Стармером

Президент США Дональд Трамп 18 вересня прибув до заміського маєтку прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера поблизу Лондона.

Як очікується, лідери обговорять торговельні й геополітичні питання на двосторонніх переговорах, а пізніше сьогодні дадуть спільну пресконференцію.

Трамп перебуває у Великій Британії з безпрецедентним другим державним візитом.

Напередодні британська королівська родина привітала Дональда Трампа і його дружину Меланію бенкетом у Віндзорському замку.

Видання Politico писало, що союзники України намагаються зробити все можливе, щоб утримати Дональда Трампа на своєму боці, і до цього залучили короля Англії.

Журналісти зазначають, що існує надія, що наступ королівської чарівності закладе основу для прем’єр-міністра Кіра Стармера і його помічників, щоб переконати Трампа чинити більший тиск на президента Росії Володимира Путіна у прагненні до миру в Україні.

Трамп – перший президент США, якого запросили з двома державними візитами до Британії. У Лондоні протестували проти його приїзду.

У 2019 році, під час його попереднього терміну на посаді президента, Трампа приймала королева Єлизавета II.