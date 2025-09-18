Доступність посилання

Трамп прибув на зустріч зі Стармером

Президент Дональд Трамп і король Великої Британії Чарльз III оглядають Почесну варту після прибуття до Віндзорського замку, 17 вересня 2025 року
Президент Дональд Трамп і король Великої Британії Чарльз III оглядають Почесну варту після прибуття до Віндзорського замку, 17 вересня 2025 року

Президент США Дональд Трамп 18 вересня прибув до заміського маєтку прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера поблизу Лондона.

Як очікується, лідери обговорять торговельні й геополітичні питання на двосторонніх переговорах, а пізніше сьогодні дадуть спільну пресконференцію.

Трамп перебуває у Великій Британії з безпрецедентним другим державним візитом.

Напередодні британська королівська родина привітала Дональда Трампа і його дружину Меланію бенкетом у Віндзорському замку.

Бенкет з нагоди візиту Трампа у Віндзорському замку
Бенкет з нагоди візиту Трампа у Віндзорському замку

Видання Politico писало, що союзники України намагаються зробити все можливе, щоб утримати Дональда Трампа на своєму боці, і до цього залучили короля Англії.

Король Великої Британії Чарльз III розмовляє з президентом США Дональдом Трампом, спостерігаючи за військовою церемонією на Східній галявині Віндзорського замку, 17 вересн 2025 року
Король Великої Британії Чарльз III розмовляє з президентом США Дональдом Трампом, спостерігаючи за військовою церемонією на Східній галявині Віндзорського замку, 17 вересн 2025 року

Журналісти зазначають, що існує надія, що наступ королівської чарівності закладе основу для прем’єр-міністра Кіра Стармера і його помічників, щоб переконати Трампа чинити більший тиск на президента Росії Володимира Путіна у прагненні до миру в Україні.

Протести в Лондоні проти другого державного візиту Дональда Трампа, 17 вересня 2025 року
Протести в Лондоні проти другого державного візиту Дональда Трампа, 17 вересня 2025 року

Трамп – перший президент США, якого запросили з двома державними візитами до Британії. У Лондоні протестували проти його приїзду.

У 2019 році, під час його попереднього терміну на посаді президента, Трампа приймала королева Єлизавета II.

