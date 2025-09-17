Трамп прибув до Великої Британії з другим державним візитом

Президент США Дональд Трамп прибув до Великої Британії зі своїм другим державним візитом, який супроводжуватиметься бенкетом у Віндзорському замку і під час якого країни, як очікується, укладуть інвестиційні угоди.

Почесна варта зустріла Дональда Трампа з дружиною Меланією, коли вони вийшли з літака Air Force One в аеропорту Станстед поблизу Лондона ввечері 16 вересня.

Як заявили в офісі британського прем’єра Кіра Стармера, візит продемонструє, що «відносини між Великою Британією і США є найміцнішими у світі, побудованими на 250-річній історії».

Трамп перед візитом висловив очікування, що поїздка «буде неймовірною».

17 вересня король Чарльз III прийматиме Трампів у Віндзорському замку на пишному бенкеті, а 18 вересня президент США зустрінеться з прем’єр-міністром Британії у його заміській резиденції.

Як зазначають західні агенції, план візиту передбачає, що Трамп уникне запланованого масового протесту проти його візиту в Лондоні.

Трамп – перший президент США, якого запросили з двома державними візитами до Британії. У 2019 році, під час його попереднього терміну на посаді президента, Трампа приймала королева Єлизавета II.