Стармер після переговорів з Трампом: санкції проти РФ посилюватимуть, поки вона не припинить свої атаки

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер вважає, що зустріч президента США Дональда Трампа з російським лідером Володимиром Путіним на Алясці «як ніколи наблизила» можливість завершення війни Росії в Україні. Про це йдеться у заяві, оприлюдненій британським урядом.



За його словами, наступним кроком мають бути подальші переговори за участю українського президента Володимира Зеленського, оскільки «шлях до миру в Україні не може бути визначений без нього».

Стармер також привітав відкритість Сполучених Штатів, разом з Європою, надати Україні надійні гарантії безпеки в рамках будь-якої угоди – це «важливий прогрес, який буде мати вирішальне значення для стримування Путіна від нових агресивних дій», Проте він не уточнив, про які саме гарантії йдеться.

Водночас Стармер наголосив, що Британія продовжить посилювати тиск на Росію ще більшими санкціями, доки вона не припинить свої атаки.

Британський прем’єр додав, що підтримка України триватиме стільки, скільки буде потрібно.

Раніше ЗМІ повідомили, що частина розмов із президентом США Дональдом Трампом стосувалася гарантій безпеки для України «типу статті 5» за підтримки Європи та США у разі укладення мирної угоди.

Вранці 16 серпня президент США Дональд Трамп обговорив з українським президентом Володимиром Зеленським та європейськими лідерами його саміт з російським лідером Путіним.

Після цієї розмови Зеленський повідомив про «позитивні сигнали від американської сторони щодо участі в гарантуванні безпеки Україні». За його словами, важливо, що Європа залучена на всіх етапах заради надійного гарантування безпеки разом з Америкою.

Європейські лідери оприлюднили спільну заяву, у якій, серед іншого, наголошується про необхідність надання Україні надійних гарантій безпеки.

Європа привітала заяву президента Трампа про те, що США готові надати гарантії безпеки, додавши, що Коаліція охочих готова відігравати активну роль.

Київ наполягає на твердих гарантіях безпеки у разі будь-яких домовленостей із Росією.



