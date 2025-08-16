ЗМІ: США обговорювали з союзниками гарантії безпеки для України у форматі 5 статті НАТО

Частина розмов із президентом США Дональдом Трампом стосувалася гарантій безпеки для України «типу статті 5» за підтримки Європи та США у разі укладення мирної угоди, повідомив CNN неназваний європейський чиновник.

За його словами, НАТО не братиме участі в цих гарантіях.

Точні деталі пропозиції наразі невідомі, і не зрозуміло, як саме будуть реалізовані ці гарантії.

Також джерело агенції «Інтерфакс-Україна» повідомило, що під час розмови президента США Дональда Трампа, президента України Володимира Зеленського та європейських лідерів американська сторона запропонувала гарантії безпеки у форматі 5 статті без НАТО.

«Як одну із гарантій безпеки для України американська сторона запропонувала, начебто погоджену з Путіним, non NATO article 5 type гарантію», – повідомило джерело.

Стаття 5 Сторони погоджуються, що збройний напад на одну або кількох із них у Європі чи у Північній Америці вважатиметься нападом на них усіх: і, відповідно, вони домовляються, що в разі здійснення такого нападу кожна з них, реалізуючи своє законне право на індивідуальну чи колективну самооборону, підтверджене Статтею 51 Статуту Організації Об'єднаних Націй, надасть допомогу тій Стороні або Сторонам, які зазнали нападу, і одразу здійснить, індивідуально чи спільно з іншими Сторонами, такі дії, які вважатимуться необхідними, включаючи застосування збройної сили, з метою відновлення і збереження безпеки у Північноатлантичному регіоні. – положення про колективну оборону, яке зобовʼязує членів Альянсу захищати один одного.

Питання гарантій безпеки в форматі 5 статті для України вже озвучувалося раніше. Зокрема, премʼєр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявляла, що Україна повинна отримати безпеку НАТО без фактичного членства у військовому альянсі.

Вранці 16 серпня президент США Дональд Трамп обговорив з українським президентом Володимиром Зеленським та європейськими лідерами його саміт з російським лідером Путіним.

Після цієї розмови Зеленський повідомив про «позитивні сигнали від американської сторони щодо участі в гарантуванні безпеки Україні». За його словами, важливо, що Європа залучена на всіх етапах заради надійного гарантування безпеки разом з Америкою.

Європейські лідери оприлюднили спільну заяву, у якій, серед іншого, наголошується про необхідність надання Україні надійних гарантій безпеки.

Європа привітала заяву президента Трампа про те, що США готові надати гарантії безпеки, додавши, що Коаліція охочих готова відігравати активну роль.

Раніше Зеленський заявляв, що Україна не збирається «дарувати свою землю будь-кому», а ЗСУ самі не підуть із Донбасу. Київ наполягає на твердих гарантіях безпеки у разі будь-яких домовленостей із Росією.



