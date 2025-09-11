Посол Британії у США звільнений за листування з Джеффрі Епштейном

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер зняв Пітера Мандельсона з посади посла Британії у США після публікації його листування з засудженим фінансистом Джеффрі Епштейном, в якому Мандельсон радив Епштейну домагатися дострокового звільнення з в’язниці.

Про це депутатам парламенту повідомив державний міністр Великої Британії у справах Європи та Північної Америки Стівен Доутті.

Звільнення Мандельсона відбулося напередодні державного візиту до Великої Британії президента США Дональда Трампа, ім’я якого також фігурує у скандалі навколо Епштейна. Трамп визнає, що дружив з Епштейном, але наполягає, що розірвав із ним стосунки ще до того, як той уперше був притягнутий до кримінальної відповідальності.

Тиск на Мандельсона посилився, коли стало відомо, що він радив Епштейну у 2008 році боротися за дострокове звільнення, коли той відбував 18 місяців ув'язнення за звинуваченням у залученні неповнолітнього до проституції та за оплату послуг повії. Електронні листи Мандельсона Епштейну були опубліковані газетою The Sun після того, як вони почали циркулювати у Вашингтоні.

У листі від червня 2008 року, який його представник не заперечував, Мандельсон писав Епштейну: «Я тебе дуже ціную і відчуваю себе безпорадним і розлюченим через те, що сталося. Я все ще ледве можу це зрозуміти. У Великій Британії таке просто не могло б статися. Тобі потрібно бути неймовірно стійким, боротися за дострокове звільнення та філософськи дивитися на те, що відбувається».

Мандельсон визнав, що незабаром можуть з’явитися «ще незручніші» подробиці його дружби з Епштейном, при цьому наполягаючи, що ніколи не був свідком протиправних дій фінансиста.

Дружба між Мандельсоном та Епштейном знову опинилася в центрі суспільної уваги після того, як члени комітету з нагляду та урядової реформи від Демократичної партії Палати представників Конгресу США зробили надбанням громадськості зміст «книги п’ятдесятиліття» Епштейна, в якій у рукописній замітці Мандельсон називав його «моїм найкращим другом».

Епштейна звинувачували у торгівлі людьми для сексуальної експлуатації. Він, за версією слідства, отримував послуги від неповнолітніх та «позичав» їх впливовим особам. У 2019 році Епштейна було заарештовано, а через місяць він наклав на себе руки в камері.