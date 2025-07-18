Трамп доручив розсекретити матеріали у справі Епштейна

Адміністрація президента США Дональда Трампа має намір звернутися до суду з проханням дозволити оприлюднити свідчення великого журі у справі засудженого за сексуальні злочини фінансиста Джеффрі Епштейна. Ця заява прозвучала на тлі невдоволення частини прихильників Трампа, викликаного нещодавньою доповіддю Міністерства юстиції, в якій йдеться про відсутність доказів, що підтверджують давні конспірологічні версії, пов’язані з цією справою.

«З огляду на надмірну увагу, яку привертає справа Джеффрі Епштейна, я доручив Генеральному прокурору Пем Бонді подати всі відповідні матеріали великого журі, за умови схвалення суду. Ця афера, організована демократами, має бути негайно припинена», – написав Трамп у соціальній мережі.



Незабаром після цього Пем Бонді заявила в соціальній мережі X, що Міністерство юстиції готове вже в п’ятницю звернутися до суду з клопотанням про розсекречення свідчень. Раніше Бонді публічно заявляла про намір розкрити важливу інформацію у справі Епштейна, включаючи «безліч імен» і «журнали польотів».



У липні Міністерство юстиції США дійшло висновку, що немає доказів, що підтверджують теорії змови, що стосуються кола спілкування Епштейна та обставин його смерті у в’язниці у 2019 році. Ці висновки викликали недовіру серед частини прихильників Трампа, які продовжують вимагати оприлюднення додаткових матеріалів. Ситуація навколо Епштейна викликала певну напругу всередині електорату Трампа. Сам він назвав інтерес до теми надуманим та політично мотивованим.



Перші звинувачення у сексуальному насильстві щодо неповнолітніх на адресу Епштейна були висунуті у 2006 році. Тоді його було заарештовано і згодом він уклав угоду зі слідством. У 2019 році його знову заарештували за звинуваченням у торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації. Того ж року він помер у слідчому ізоляторі, згідно з офіційною версією, внаслідок самогубства.