Трамп подав позов проти газети WSJ та її власників

Президент США Дональд Трамп подав позов проти власника газети The Wall Street Journal компанії News Corp, засновника News Corp медіамагнату Руперта Мердока та двох репортерів WSJ.

Він вимагає компенсацію у розмірі не менше 10 мільярдів доларів за публікацію, в якій стверджується, що у 2003 році Трамп нібито відправив Джеффрі Епштейну вітальний лист із відвертим малюнком та натяком на «загальні секрети». Трамп наполягає, що стаття носить свідомо неправдивий характер і завдала величезної шкоди його репутації та фінансовим інтересам.



Позов подано до федерального суду Південного округу Флориди.

«Чекаю з цікавістю, коли Руперт Мердок даватиме свідчення в суді... Це буде цікаво», – написав Трамп у соціальній мережі Truth Social.



Представник компанії Dow Jones (дочірня компанія News Corp), яка є видавцем WSJ, в офіційному коментарі щодо подачі Трампом позову заявив:

«Ми повністю впевнені у суворості та точності нашої журналістської роботи і маємо намір рішуче захищатися від будь-яких позовів»



Джеффрі Епштейн – фінансист, якого звинувачували у створенні мережі з вербування та сексуальної експлуатації неповнолітніх дівчат, що діяла багато років. У 2019 році він наклав на себе руки у в’язниці, перебуваючи під арештом. Його спільницю Гіслейн Максвелл було засуджено у 2021 році і відбуває 20-річний термін.



Прихильники Трампа підозрюють, що влада приховує зв’язки Епштейна з впливовими фігурами. Під тиском громадськості Трамп доручив генпрокурору Пем Бонді домагатися розсекречення протоколів великого журі у справах Епштейна та Максвелла. Мін’юст уже подав відповідне клопотання, пообіцявши захистити особисті дані жертв.



Згідно з публікацією у Wall Street Journal, лист Трампа нібито входив у подарункову книгу до дня народження Епштейна. У ньому містилися фрази, обрамлені малюнком оголеної жінки, та підписом «Дональд». Трамп, який товаришував з Епштейном, стверджує, що розірвав стосунки з ним задовго до першого арешту.



