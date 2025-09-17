Державний візит Трампа до Великої Британії розпочався, його зустріла королівська родина (фото)

Британська королівська родина у середу привітала Дональда Трампа та його дружину Меланію у Великій Британії, коли розпочався історичний другий державний візит президента США.

Американського лідера та першу леді члени королівської родини особисто привітали біля маєтку Victoria House.

Згодом Дональд Трамп і король Чарльз прибули на огляд почесної варти у Віндзорському замку.

Ввечері 16 вересня президент США Дональд Трамп прибув до Британії з другим державним візитом.

17 вересня король Чарльз III прийматиме Трампів у Віндзорському замку на пишному бенкеті, а 18 вересня президент США зустрінеться з прем’єр-міністром Британії у його заміській резиденції.



Видання Politico пише, що союзники України намагаються зробити все можливе, щоб утримати Дональда Трампа на своєму боці, цього тижня до цього залучили короля Англії. Журналісти зазначають, що існує надія, що наступ королівської чарівності закладе основу для прем’єр-міністра Кіра Стармера та його помічників, щоб переконати Трампа чинити більший тиск на президента Росії Володимира Путіна у прагненні до миру в Україні.

Хоча це питання може не з’явитися в жодній програмі візиту, політичні та королівські помічники очікують, що його порушать за лаштунками. Колишній високопоставлений дипломат Великої Британії заявив, що хоча король публічно не говорить про справи уряду, він «вміє знаходити інші способи висловити свою думку». Politico пише, що у нього буде достатньо часу для цього.

Трамп – перший президент США, якого запросили з двома державними візитами до Британії. У 2019 році, під час його попереднього терміну на посаді президента, Трампа приймала королева Єлизавета II.



