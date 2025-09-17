Доступність посилання

У Британії поліція заарештувала шістьох людей – це пов’язано з візитом Трампа

Співробітники поліції долини Темзи проводять обшуки біля Віндзорського замку 12 вересня 2025 року напередодні державного візиту президента США Дональда Трампа
Співробітники поліції долини Темзи проводять обшуки біля Віндзорського замку 12 вересня 2025 року напередодні державного візиту президента США Дональда Трампа

У Британії заарештували двох пілотів дронів у Великому Віндзорському парку за порушення обмеження повітряного простору, чинного під час державного візиту президента США Дональда Трампа.

За даними місцевої поліції, йдеться про арешт 37-річного чоловіка з Брентфорда, Лондон, та 37-річного чоловіка з Ейлсбері, Бакінгемшир.

Після двох арештів за окремі порушення повітряного простору у Віндзорі 16 вересня поліція долини Темзи нагадала про суворі обмеження повітряного простору, що діють під час державного візиту Дональда Трампа. Ці обмеження діятимуть до 18 вересня.

Також у поліції повідомили про арешт 16 вересня чотирьох чоловіків за підозрою у «зловмисних комунікаціях» після публічного виступу у Віндзорі. Вони залишаться під вартою.

Головний суперінтендант Фелісіті Паркер заявила, що у поліції дуже серйозно ставляться до «будь-яких несанкціонованих дій поблизу Віндзорського замку», а правоохоронці «швидко відреагували, щоб зупинити проекцію, і чотири людини були заарештовані».

Повідомлялося, що протестувальники розгорнули біля Віндзорського замку величезний банер з фотографією Трампа і Епштейна, а пізніше спроєктували кілька їхніх зображень на одну з веж замку.

Ввечері 16 вересня президент США Дональд Трамп прибув до Британії з другим державним візитом.

17 вересня король Чарльз III прийматиме Трампів у Віндзорському замку на пишному бенкеті, а 18 вересня президент США зустрінеться з прем’єр-міністром Британії у його заміській резиденції.

Трамп – перший президент США, якого запросили з двома державними візитами до Британії. У 2019 році, під час його попереднього терміну на посаді президента, Трампа приймала королева Єлизавета II.


