У Британії поліція заарештувала шістьох людей – це пов’язано з візитом Трампа

У Британії заарештували двох пілотів дронів у Великому Віндзорському парку за порушення обмеження повітряного простору, чинного під час державного візиту президента США Дональда Трампа.

За даними місцевої поліції, йдеться про арешт 37-річного чоловіка з Брентфорда, Лондон, та 37-річного чоловіка з Ейлсбері, Бакінгемшир.

Після двох арештів за окремі порушення повітряного простору у Віндзорі 16 вересня поліція долини Темзи нагадала про суворі обмеження повітряного простору, що діють під час державного візиту Дональда Трампа. Ці обмеження діятимуть до 18 вересня.

Також у поліції повідомили про арешт 16 вересня чотирьох чоловіків за підозрою у «зловмисних комунікаціях» після публічного виступу у Віндзорі. Вони залишаться під вартою.



Головний суперінтендант Фелісіті Паркер заявила, що у поліції дуже серйозно ставляться до «будь-яких несанкціонованих дій поблизу Віндзорського замку», а правоохоронці «швидко відреагували, щоб зупинити проекцію, і чотири людини були заарештовані».

Повідомлялося, що протестувальники розгорнули біля Віндзорського замку величезний банер з фотографією Трампа і Епштейна, а пізніше спроєктували кілька їхніх зображень на одну з веж замку.

Ввечері 16 вересня президент США Дональд Трамп прибув до Британії з другим державним візитом.

17 вересня король Чарльз III прийматиме Трампів у Віндзорському замку на пишному бенкеті, а 18 вересня президент США зустрінеться з прем’єр-міністром Британії у його заміській резиденції.

Трамп – перший президент США, якого запросили з двома державними візитами до Британії. У 2019 році, під час його попереднього терміну на посаді президента, Трампа приймала королева Єлизавета II.



