«Працюємо разом, щоб припинити вбивства в Україні» – Стармер про розмову з Трампом

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер за результатами переговорів із президентом США Дональдом Трампом 18 вересня підтвердив, що війна Росії проти України була однією з тем обговорення.

«Ми також працюємо разом, щоб припинити вбивства в Україні. Останніми днями Путін показав своє справжнє обличчя. Здійснюючи найбільші атаки з початку вторгнення, зі ще більшим кровопролиттям, ще більшою кількістю вбитих невинних та безпрецедентними порушеннями повітряного простору НАТО. Це не дії того, хто хоче миру», – наголосив Стармер.

Британський прем’єр додав, що вони з Трампом «обговорили, як ми можемо далі посилювати нашу оборону, підтримувати Україну та рішуче посилювати тиск на Путіна, щоб змусити його погодитися на сталу мирну угоду».

«Президенте Трамп, ви проклали шлях, і ми продовжуватимемо стояти на своєму і працювати разом заради безпеки та миру», – резюмував Стармер, звертаючись до американського лідера.

Раніше 18 вересня президент США Дональд Трамп прибув до заміського маєтку прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера поблизу Лондона. Напередодні британська королівська родина привітала Дональда Трампа і його дружину Меланію бенкетом у Віндзорському замку.

Видання Politico писало, що союзники України намагаються зробити все можливе, щоб утримати Дональда Трампа на своєму боці, і до цього залучили короля Англії.