Єврокомісія врахує оцінки МВФ щодо потреб України для репараційної позики – єврокомісар

Європейська комісія залучить аналіз Міжнародного валютного фонду для оцінки позики Україні за рахунок російських активів, повідомив єврокомісар Валдіс Домбровскіс. Про це він сказав журналістам на зустрічі міністрів фінансів та економіки країн Єврогрупи у Копенгагені 19 вересня.

«Єврокомісія пропонує репараційну позику, тобто надання позики Україні з використанням грошового балансу заморожених російських активів, не зачіпаючи по суті претензію РФ на ці активи», – сказав він.

Домбровскіс уточнив, що наразі не очікує детального обговорення цього питання, але в Єврокомісії триває робота над модальністю, часовими рамками та обсягами.

«Щодо обсягів – для нас буде важливо побачити оцінки Міжнародного валютного фонду щодо фінансів, які йому потрібні для України на наступні два роки. МВФ наразі фіналізує цю роботу», – повідомив єврокомісар.

У країнах Заходу з початку повномасштабної російсько-української війни заблоковано понад 260 мільярдів євро активів Росії. Більшість активів (близько 190 мільярдів євро) зберігається в бельгійському депозитарії Euroclear. Країни ЄС неодноразово обговорювали можливість конфіскувати заморожені активи Росії, але Євросоюз вирішив використати лише прибуток від заморожених активів на допомогу Україні.

У Кремлі плани Заходу конфіскувати російські активи називали зазіханням на державну та приватну власність, а також протизаконними діями.



