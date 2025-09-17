Зеленський обговорив із Мецолою євроінтеграцію та російські активи

Президент Володимир Зеленський зустрівся з президенткою Європейського парламенту Робертою Мецолою, яка прибула з візитом до Львова 17 вересня.

Він зазначив, що це четвертий візит посадовиці до України від початку повномасшабної війни.

За словами президента, сторони обговорили ключові теми між Україною та європейськими інституціями:

«Підтримка перемовин щодо вступу України у Євросоюз і важливість відкриття першого кластера якнайшвидше, санкції проти Росії та прийняття 19-го пакету санкцій Євросоюзу, російські активи і також соціальні питання: будівництво укриттів для шкіл і підтримка Європою нашої програми безоплатного харчування для всіх українських дітей у школах. Розраховуємо, що ЄС буде також предметно з нами в цих питаннях», – заявив він.

Зеленський привітав анонс відкриття офісу Європарламенту в Україні і висловив очікування, що це посилить координацію між ним і Верховною Радою.

Про відкриття постійного представництва Європейського парламенту в Києві Мецола повідомила раніше сьогодні, виступаючи у Верховній Раді.

Президентка Європарламенту вранці 17 вересня повідомила про прибуття до Києва.