Дозволять завершити шкільний рік – деталі рекомендацій ЄС щодо припинення тимчасового захисту для українців

Європейська рада погодила 16 вересня спільні рамки для країн-членів Євросоюзу, як діяти після завершення тимчасового захисту для українців, термін дії якого збігає у березні 2027 року. У документі, з яким ознайомилось Радіо Свобода, описані заходи для повернення українців та умови, за яких вони можуть залишитись. Проєкт Радіо Свобода «Ти як?» пояснює головне.

«Тимчасовий захист за своєю природою є тимчасовим», – йдеться у преамбулі документа на 22 сторінки, де викладені інструкції для країн ЄС, яким чином допомогти українцям вийти із тимчасового захисту.

Директива про тимчасовий захист була задіяна ЄС у 2022 році – одразу після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Досі Євросоюз не застосовував цей інструмент ніколи і, відповідно, не мав практики виходу з тимчасового захисту.

Коли розпочнеться вихід із тимчасового захисту?

Розрахована ця директива максимум на 3 роки, проте станом на березень 2027 року вона діятиме уже 5 років. Через побоювання, що надмірна тривалість директиви створює юридичну колізію, у євроінституціях розробили рекомендації, яким чином державам-членам слід організувати вихід українців з тимчасового захисту без його продовження після березня 2027-го.

Розпочати вихід рекомендується тоді, «коли умови в Україні дозволять», тобто завершиться війна чи буде припинення вогню. Або ж після 4 березня 2027 року, навіть якщо на той час ситуація не зміниться, адже термін дії тимчасового захисту на той момент завершиться.

Рекомендований перехідний період тривалістю у рік, за який українці мають повернутися додому або ж переоформити документи для того, аби залишитись у ЄС. Зауважується, що для сімей з дітьми важливо забезпечити умови, аби діти змогли завершити шкільний навчальний рік.

«Вкрай важливо забезпечити, щоб повернення додому в Україну з метою реінтеграції відбувалося впорядковано та гуманно, а також щоб враховувалися різні індивідуальні обставини переміщених осіб шляхом підтримки тих, хто бажає та може повернутися до України», – йдеться у рекомендаціях.

Як допомагатимуть повернутися?

ЄС рекомендує країнам запровадити програми добровільного повернення, які діятимуть протягом приблизно одного року після початку процесу виходу з тимчасового захисту. Учасники таких програм протягом цього періоду мають зберігати усі права, що надавав тимчасовий захист: доступ до житла, медицини, школи, ринку праці.

Держави-члени мають координувати умови з Україною – аби повернення було «поступовим та сталим» і не створювало перевантаження для місцевих громад. Рекомендується навіть організовувати виїзди до конкретних регіонів України та дозволяти так звані ознайомчі поїздки – щоб люди могли перевірити стан житла, шкіл чи лікарень перед остаточним рішенням про повернення.

Також радять створювати так звані Unity hubs – інформаційні центри для українців. Там можна буде отримати допомогу з документами, консультації про роботу в країні перебування чи в Україні, а також детальну інформацію про програми повернення.

ЄС готовий фінансувати такі центри з Фонду притулку, міграції та інтеграції. Крім того, держави-члени можуть залучати до роботи міжнародні організації, щоб уникати дублювання зусиль.

Хто зможе залишитися?

Документ передбачає, що українці зможуть залишитися в ЄС, але вже не у статусі тимчасового захисту. Замість цього вони повинні перейти на інші дозволені національними законами категорії перебування: робота, навчання, возз’єднання з родиною.

«Держави-члени повинні сприяти та полегшувати перехід від тимчасового захисту, надаючи чітку інформацію, щоб допомогти відповідним особам зрозуміти переваги та права, що надаються цими іншими національними правовими статусами, порівняно з тимчасовим захистом або іншими формами міжнародного захисту», – йдеться у рекомендаціях.

Залишитися після завершення тимчасового захисту буде найпростіше висококваліфікованим українцям. Адже більшість існуючих категорій дозволів на проживання в ЄС орієнтовані насамперед на висококваліфікованих та високооплачуваних працівників – наприклад, через «блакитну карту» чи статус highly skilled worker.

Для менш оплачуваних професій – у сфері прибирання, догляду чи на заводах – отримання дозволу значно складніше: у багатьох випадках роботодавцю доведеться проходити перевірку ринку праці, якщо тільки йдеться не про дефіцитну професію зі списку браку кадрів.

Водночас за країнами-членами залишається право запровадити національні регулювання чи спрощення дозволів для українців в односторонньому порядку.

Що це означає для українців?

Фактично рекомендації ЄС відкривають два шляхи: повернення додому або інтеграція у національні міграційні системи країн Євросоюзу, які існували досі. Тобто спеціальних додаткових статусів для українців створювати не планують.

Ті, хто обере повернення, зможуть зробити це поступово – протягом року після завершення тимчасового захисту, зберігаючи всі нинішні права.

Ті ж, хто хоче залишитися, мають заздалегідь подбати про зміну статусу: знайти роботу за контрактом, вступити до університету чи легалізувати перебування через сімейні обставини.

З березня 2022 року ЄС запропонував притулок понад чотирьом мільйонам переміщених українців.