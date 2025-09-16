Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Політика

У ЄС схвалили рекомендацію щодо завершення тимчасового захисту для українців

ЄС готується до скоординованого підходу на випадок, коли умови в Україні стануть сприятливими для поступового скасування статусу тимчасового захисту. Фото ілюстративне
ЄС готується до скоординованого підходу на випадок, коли умови в Україні стануть сприятливими для поступового скасування статусу тимчасового захисту. Фото ілюстративне

Рада ЄС сьогодні погодила концепцію для переселенців з України, щоб забезпечити їхнє стале повернення та реінтеграцію в Україну, коли дозволять умови, а також поступовий перехід до інших статусів проживання.

Як повідомляє пресслужба інституції, цією рекомендацією ЄС готується до скоординованого підходу на випадок, коли умови в Україні стануть сприятливими для поступового скасування статусу тимчасового захисту.

Держав-членів закликають пропонувати переміщеним українцям національні дозволи на проживання, видані, наприклад, з підстав, пов'язаних з працевлаштуванням, навчанням, освітою.

Зазначається, що держави-члени також повинні передбачити програми добровільного повернення, дійсні протягом обмеженого періоду часу, та узгодити умови цих програм з українською владою та іншими державами-членами.

З березня 2022 року ЄС запропонував притулок понад чотирьом мільйонам переміщених українців. Переселенці з України, які не можуть повернутися додому через війну Росії, користуватимуться тимчасовим захистом у ЄС до 4 березня 2027 року.


Форум

Recommended

XS
SM
MD
LG