Мерц: вторгнення російських дронів до Румунії та Польщі є частиною тривалої тенденції диверсій

Порушення Росією повітряного простору Польщі та Румунії є частиною тривалої тенденції перевірки кордонів та диверсій з боку російського президента Володимира Путіна, заявив у середу канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.



«Росія хоче підступно дестабілізувати наші вільні суспільства», – заявив Мерц нижній палаті парламенту Бундестагу, зазначивши, що мирна угода не може бути укладена за рахунок політичного суверенітету та територіальної цілісності України.



«Продиктований мир, мир без свободи, спонукатиме Путіна шукати свою наступну ціль», – додав Мерц, якого цитує Reuters.

Про виявлення уламків російських дронів у Румунії раніше повідомлялось неодноразово.

13 вересня, за даними Міноборони Румунії, російський безпілотник, яким сили РФ атакували Україну і який проник у повітряний простір Румунії, затримався над країною НАТО протягом 50 хвилин, перш ніж повернутися назад до України.

Цей інцидент стався після того, як Польща збила кілька з майже 20 російських безпілотників, яку порушили її повітряний простір 10 вересня. Це був перший випадок, коли сили НАТО відкрили вогонь по російських цілях із моменту початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Після порушення повітряного простору Польщі дронами РФ у російському відомстві стверджували, що його війська завдали масованого удару високоточною зброєю і безпілотниками по підприємствах військово-промислового комплексу України в п’яти областях, а на території Польщі «об’єкти для ураження не планувалися».