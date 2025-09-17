Мецола під час виступу в Раді анонсувала відкриття в Києві представництва Європарламенту

У Києві відкриється постійне представництво Європейського парламенту, повідомила президентка Європарламенту Роберта Мецола, виступаючи у Верховній Раді 17 вересня.

«Цього тижня для того, щоб ще більше посилити нашу співпрацю, ми відкриваємо постійне представництво Європейського парламенту тут, у Києві, для того, щоб ми були присутні в Україні і працювали з вами, поруч із вами кожного дня», – сказала вона.

Мецола під час виступу також висловила повну підтримку вступу України до ЄС з боку Європарламенту.

Президентка Європарламенту вранці 17 вересня повідомила про прибуття до Києва.

Її виступ у Раді транслювався в прямому ефірі в той час, як парламент України напередодні відновив трансляції своїх засідань, зупинені після початку повномасштабного вторгнення.