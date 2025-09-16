Верховна Рада відновила трансляцію своїх засідань

Верховна Рада 16 вересня відновила трансляцію своїх засідань у прямому ефірі на телеканалі «Рада».

На початку цього місяця Верховна Рада України ухвалила рішення про відновлення прямої трансляції своїх засідань. За це проголосували 266 членів парламенту, повідомили депутати Ярослав Железняк (фракція «Голос») й Олексій Гончаренко (фракція «Європейська солідарність»).

«Але відновити саме сьогодні трансляцію відмовились. Тому «Рада» запрацює лише з середини вересня», – написав 4 вересня у телеграмі Железняк.

Прямі трансляції засідань українського парламенту з міркувань безпеки припинилися 24 лютого 2022 року, в перший день повномасштабного вторгнення Росії.

31 липня, під час розгляду питання щодо відновлення повноважень НАБУ і САП, пряму трансляцію відновили на одне засідання парламенту. Перед тим понад пів сотні громадських організацій і ЗМІ закликали Верховну Раду відновити онлайн-трансляцію своїх засідань, починаючи з наступного засідання 31 липня.