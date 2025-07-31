Засідання Ради із голосування щодо НАБУ і САП транслюватимуть на YouTube-каналі парламенту – депутат

Засідання Верховної Ради України, на якому парламент розгляне законопроєкт президента Володимира Зеленського про «посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури», буде транслюватися на YouTube-каналі Ради, повідомив голова комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин (фракція «Голос»). Ця трансляція буде проводитися вперше за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Від початку вторгнення, журналісти не мають доступу до будівлі Верховної Ради.

«Нашу вимогу таки почули і, хоча б частково, реалізували. Вітаю всіх причетних. Вмикайте з 12:00 і контролюйте парламент. Сподіваюся, це перший крок до поновлення онлайн-трансляцій. Маємо домовленість з Русланом Стефанчуком знайти рішення для цього», – написав він у фейсбуці.

Станом на 12:21 трансляція на YouTube-каналі Ради почалася.

28 липня понад пів сотні громадських організацій і ЗМІ закликали Верховну Раду відновити онлайн-трансляцію своїх засідань, починаючи з наступного засідання 31 липня, на якому запланований розгляд «важливого законопроєкту про відновлення незалежності НАБУ і САП».

Точний час голосування щодо законопроєкту поки що невідомий.

Як передає кореспондент Радіо Свобода, в урядовому кварталі 31 липня зібралися мітингувальники, які закликають депутатів підтримати новий закон.

Радіо Свобода веде спецефір, присвячений голосуванню.

Напередодні профільний комітет парламенту – з питань правоохоронної діяльності – рекомендував ухвалити президентський документ за основу й у цілому. Комітет також розглянув шість альтернативних законопроєктів і відхилив їх.

30 липня у Києві, Львові, Харкові, Дніпрі, Запоріжжі й Одесі люди зібралися на акцію з закликом до влади схвалити законопроєкт щодо посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Верховна Рада 22 липня підтримала законопроєкт № 12414, що, як повідомлялось, обмежує незалежність НАБУ та САП. Після цього голова НАБУ Семен Кривонос закликав президента України ветувати законопроєкт, але Зеленський його підписав того ж дня.

Ці законодавчі зміни викликали протести в Україні, а також стурбованість з боку західних партнерів.

Згодом президент Зеленський вніс до Ради новий законопроєкт про «посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури».

Національне антикорупційне бюро позитивно оцінило законопроєкт №13533, поданий президентом. За оцінкою антикорупційних органів, він відновлює усі процесуальні повноваження й гарантії незалежності НАБУ і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук раніше заявив, що засідання парламенту щодо розгляду президентського законопроєкту щодо посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури відбудеться 31 липня.