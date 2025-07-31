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Новини | Політика

Рада сьогодні розгляне законопроєкт Зеленського щодо повноважень НАБУ і САП

Точний час голосування поки що невідомий
Точний час голосування поки що невідомий

Верховна Рада 31 липня, як очікується, розгляне законопроєкт президента Володимира Зеленського про «посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури».

Точний час голосування поки що невідомий.

Напередодні профільний комітет парламенту – з питань правоохоронної діяльності – рекомендував ухвалити президентський документ за основу й у цілому. Комітет також розглянув шість альтернативних законопроєктів і відхилив їх.

30 липня у Києві, Львові, Харкові, Дніпрі, Запоріжжі й Одесі люди зібралися на акцію з закликом до влади схвалити законопроєкт щодо посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

«Народжені бути вільними»: акція протесту в Києві перед голосуванням у Раді щодо НАБУ і САП
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«Народжені бути вільними»: акція протесту в Києві перед голосуванням у Раді щодо НАБУ і САП

У Києві, Львові, Харкові, Дніпрі, Запоріжжі та Одесі люди зібралися на акцію з закликом до влади схвалити законопроєкт щодо посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Верховна Рада 22 липня підтримала законопроєкт № 12414, що, як повідомлялось, обмежує незалежність НАБУ та САП. Після цього голова НАБУ Семен Кривонос закликав президента України ветувати законопроєкт, але Зеленський його підписав того ж дня.

Ці законодавчі зміни викликали протести в Україні, а також стурбованість з боку західних партнерів.

Згодом президент Зеленський вніс до Ради новий законопроєкт про «посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури».

Національне антикорупційне бюро позитивно оцінило законопроєкт №13533, поданий президентом. За оцінкою антикорупційних органів, він відновлює усі процесуальні повноваження й гарантії незалежності НАБУ і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук раніше заявив, що засідання парламенту щодо розгляду президентського законопроєкту щодо посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури відбудеться 31 липня.

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