Рада сьогодні розгляне законопроєкт Зеленського щодо повноважень НАБУ і САП

Верховна Рада 31 липня, як очікується, розгляне законопроєкт президента Володимира Зеленського про «посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури».

Точний час голосування поки що невідомий.

Напередодні профільний комітет парламенту – з питань правоохоронної діяльності – рекомендував ухвалити президентський документ за основу й у цілому. Комітет також розглянув шість альтернативних законопроєктів і відхилив їх.

30 липня у Києві, Львові, Харкові, Дніпрі, Запоріжжі й Одесі люди зібралися на акцію з закликом до влади схвалити законопроєкт щодо посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Верховна Рада 22 липня підтримала законопроєкт № 12414, що, як повідомлялось, обмежує незалежність НАБУ та САП. Після цього голова НАБУ Семен Кривонос закликав президента України ветувати законопроєкт, але Зеленський його підписав того ж дня.

Ці законодавчі зміни викликали протести в Україні, а також стурбованість з боку західних партнерів.

Згодом президент Зеленський вніс до Ради новий законопроєкт про «посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури».

Національне антикорупційне бюро позитивно оцінило законопроєкт №13533, поданий президентом. За оцінкою антикорупційних органів, він відновлює усі процесуальні повноваження й гарантії незалежності НАБУ і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук раніше заявив, що засідання парламенту щодо розгляду президентського законопроєкту щодо посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури відбудеться 31 липня.