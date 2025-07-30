НАБУ: з 2016 по 2025 рік про підозру повідомили 71 чинному й колишньому народному депутату

У кримінальних провадженнях, які розслідує Національне антикорупційне бюро, від 2016 по 2025 роки про підозру повідомили 71 чинному і колишньому народному депутату, із них 42 – протягом 2022–2025 років, повідомила 30 липня пресслужба НАБУ.

31 фігурант – депутати поточного, дев’ятого скликання Верховної Ради України, уточнили в бюро.

За даними НАБУ, до «типових корупційних правопорушень», у яких підозрюють депутатів, належать:

привласнення або розтрата майна

одержання неправомірної вигоди

зловживання владою чи службовим становищем

недостовірне декларування

незаконне збагачення.

Верховна Рада 22 липня підтримала законопроєкт № 12414, що, як повідомлялось, обмежує незалежність НАБУ та САП. Після цього голова НАБУ Семен Кривонос закликав президента України ветувати законопроєкт, але Зеленський його підписав того ж дня.

Ці законодавчі зміни викликали протести в Україні, а також стурбованість з боку західних партнерів.

Згодом президент Зеленський вніс до Ради новий законопроєкт про «посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури».

Національне антикорупційне бюро позитивно оцінило законопроєкт №13533, поданий президентом. За оцінкою антикорупційних органів, він відновлює усі процесуальні повноваження й гарантії незалежності НАБУ і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук раніше заявив, що засідання парламенту щодо розгляду президентського законопроєкту щодо посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури відбудеться 31 липня.