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Новини | Політика

НАБУ: з 2016 по 2025 рік про підозру повідомили 71 чинному й колишньому народному депутату

Протест проти законопроєкту, що обмежує незалежність НАБУ і САП. Київ, 24 липня 2025 року
Протест проти законопроєкту, що обмежує незалежність НАБУ і САП. Київ, 24 липня 2025 року

У кримінальних провадженнях, які розслідує Національне антикорупційне бюро, від 2016 по 2025 роки про підозру повідомили 71 чинному і колишньому народному депутату, із них 42 – протягом 2022–2025 років, повідомила 30 липня пресслужба НАБУ.

31 фігурант – депутати поточного, дев’ятого скликання Верховної Ради України, уточнили в бюро.

За даними НАБУ, до «типових корупційних правопорушень», у яких підозрюють депутатів, належать:

  • привласнення або розтрата майна
  • одержання неправомірної вигоди
  • зловживання владою чи службовим становищем
  • недостовірне декларування
  • незаконне збагачення.

Верховна Рада 22 липня підтримала законопроєкт № 12414, що, як повідомлялось, обмежує незалежність НАБУ та САП. Після цього голова НАБУ Семен Кривонос закликав президента України ветувати законопроєкт, але Зеленський його підписав того ж дня.

Ці законодавчі зміни викликали протести в Україні, а також стурбованість з боку західних партнерів.

Згодом президент Зеленський вніс до Ради новий законопроєкт про «посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури».

Національне антикорупційне бюро позитивно оцінило законопроєкт №13533, поданий президентом. За оцінкою антикорупційних органів, він відновлює усі процесуальні повноваження й гарантії незалежності НАБУ і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук раніше заявив, що засідання парламенту щодо розгляду президентського законопроєкту щодо посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури відбудеться 31 липня.

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