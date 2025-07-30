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Новини | Політика

Профільний комітет Ради підтримав новий законопроєкт Зеленського щодо НАБУ та САП

Верховна Рада планує розглянути законопроєкт №13533 щодо повноважень НАБУ та САП 31 липня
Верховна Рада планує розглянути законопроєкт №13533 щодо повноважень НАБУ та САП 31 липня

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності 30 липня підтримав за основу та в цілому поданий президентом України як невідкладний законопроєкт №13533. Він стосується повноважень Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Про це повідомив депутат Верховної Ради Ярослав Железняк (фракція «Голос»).

За його словами, всі 19 учасників засідання одноголосно підтримали документ у тому вигляді, в якому він був поданий.

Верховна Рада планує розглянути законопроєкт №13533 щодо повноважень НАБУ та САП 31 липня.

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