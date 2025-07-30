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У Києві та ще п’яти містах люди вийшли на протест через повноваження НАБУ та САП

Протест проти законопроєкту, який обмежує незалежність НАБУ та САП. Київ, 24 липня 2025 року
Протест проти законопроєкту, який обмежує незалежність НАБУ та САП. Київ, 24 липня 2025 року

У Києві, Львові, Харкові, Дніпрі, Запоріжжі та Одесі люди зібралися на акцію з закликом до влади схвалити законопроєкт щодо посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, повідомляють кореспонденти Радіо Свобода.

У столиці України, попри негоду, зібралися близько 400 людей. Вони вигукують «Влада – це народ», «Корупція вбиває», «Руки геть від НАБУ», співають гімн.

У Запоріжжі біля будівлі ОВА зібралися люди, які тримають в руках тематичні плакати та скандують «Скасувати», «Наш голос сильніше», «Стоїмо за демократію» та «Руки геть від НАБУ».


У Харкові, за даними кореспондентів, на акцію зібралися майже двісті протестувальників. Вони скандують «Корупція вбиває», «Влада України – це народ», «Руки геть від НАБУ».

Радіо Свобода у спецетері програми Свобода Live у прямому ефірі транслює включення з міст України, де проходять протести і обговорює варіанти розвитку подій із аналітиками та експертами:

Верховна Рада 22 липня підтримала законопроєкт № 12414, що, як повідомлялось, обмежує незалежність НАБУ та САП. Після цього голова НАБУ Семен Кривонос закликав президента України ветувати законопроєкт, але Зеленський його підписав того ж дня.

Ці законодавчі зміни викликали протести в Україні, а також стурбованість з боку західних партнерів.

Згодом президент Зеленський вніс до Ради новий законопроєкт про «посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури».

Сьогодні, 30 липня, профільний комітет Ради підтримав за основу та в цілому поданий президентом України як невідкладний законопроєкт №13533. Документ у сесійній залі мають розглянути завтра.

Національне антикорупційне бюро позитивно оцінило законопроєкт №13533, поданий президентом. За оцінкою антикорупційних органів, він відновлює усі процесуальні повноваження й гарантії незалежності НАБУ і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

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