У Києві та ще п’яти містах люди вийшли на протест через повноваження НАБУ та САП

У Києві, Львові, Харкові, Дніпрі, Запоріжжі та Одесі люди зібралися на акцію з закликом до влади схвалити законопроєкт щодо посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, повідомляють кореспонденти Радіо Свобода.



У столиці України, попри негоду, зібралися близько 400 людей. Вони вигукують «Влада – це народ», «Корупція вбиває», «Руки геть від НАБУ», співають гімн.



У Запоріжжі біля будівлі ОВА зібралися люди, які тримають в руках тематичні плакати та скандують «Скасувати», «Наш голос сильніше», «Стоїмо за демократію» та «Руки геть від НАБУ».



У Харкові, за даними кореспондентів, на акцію зібралися майже двісті протестувальників. Вони скандують «Корупція вбиває», «Влада України – це народ», «Руки геть від НАБУ».

Радіо Свобода у спецетері програми Свобода Live у прямому ефірі транслює включення з міст України, де проходять протести і обговорює варіанти розвитку подій із аналітиками та експертами:

Верховна Рада 22 липня підтримала законопроєкт № 12414, що, як повідомлялось, обмежує незалежність НАБУ та САП. Після цього голова НАБУ Семен Кривонос закликав президента України ветувати законопроєкт, але Зеленський його підписав того ж дня.

Ці законодавчі зміни викликали протести в Україні, а також стурбованість з боку західних партнерів.

Згодом президент Зеленський вніс до Ради новий законопроєкт про «посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури».

Сьогодні, 30 липня, профільний комітет Ради підтримав за основу та в цілому поданий президентом України як невідкладний законопроєкт №13533. Документ у сесійній залі мають розглянути завтра.

Національне антикорупційне бюро позитивно оцінило законопроєкт №13533, поданий президентом. За оцінкою антикорупційних органів, він відновлює усі процесуальні повноваження й гарантії незалежності НАБУ і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.