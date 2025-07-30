«Народжені бути вільними»: акція протесту в Києві перед голосуванням у Раді щодо НАБУ і САП

У столиці України, попри негоду, зібралися близько 400 людей. Вони вигукують «Влада – це народ», «Корупція вбиває», «Руки геть від НАБУ», співають гімн.

Верховна Рада 22 липня підтримала законопроєкт № 12414, що, як повідомлялось, обмежує незалежність НАБУ та САП. Після цього голова НАБУ Семен Кривонос закликав президента України ветувати законопроєкт, але Зеленський його підписав того ж дня.

Ці законодавчі зміни викликали протести в Україні, а також стурбованість з боку західних партнерів.

Згодом президент Зеленський вніс до Ради новий законопроєкт про «посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури».

Сьогодні, 30 липня, профільний комітет Ради підтримав за основу та в цілому поданий президентом України як невідкладний законопроєкт №13533. Документ у сесійній залі мають розглянути завтра.

Національне антикорупційне бюро позитивно оцінило законопроєкт №13533, поданий президентом. За оцінкою антикорупційних органів, він відновлює усі процесуальні повноваження й гарантії незалежності НАБУ і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Радіо Свобода підготувало підбірку світлин з акції протесту у Києві.