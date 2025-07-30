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«Народжені бути вільними»: акція протесту в Києві перед голосуванням у Раді щодо НАБУ і САП

У Києві, Львові, Харкові, Дніпрі, Запоріжжі та Одесі люди зібралися на акцію з закликом до влади схвалити законопроєкт щодо посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

У столиці України, попри негоду, зібралися близько 400 людей. Вони вигукують «Влада – це народ», «Корупція вбиває», «Руки геть від НАБУ», співають гімн.

Верховна Рада 22 липня підтримала законопроєкт № 12414, що, як повідомлялось, обмежує незалежність НАБУ та САП. Після цього голова НАБУ Семен Кривонос закликав президента України ветувати законопроєкт, але Зеленський його підписав того ж дня.

Ці законодавчі зміни викликали протести в Україні, а також стурбованість з боку західних партнерів.

Згодом президент Зеленський вніс до Ради новий законопроєкт про «посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури».

Сьогодні, 30 липня, профільний комітет Ради підтримав за основу та в цілому поданий президентом України як невідкладний законопроєкт №13533. Документ у сесійній залі мають розглянути завтра.

Національне антикорупційне бюро позитивно оцінило законопроєкт №13533, поданий президентом. За оцінкою антикорупційних органів, він відновлює усі процесуальні повноваження й гарантії незалежності НАБУ і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Радіо Свобода підготувало підбірку світлин з акції протесту у Києві.

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Учасники акції за відновлення незалежності НАБУ та САП вшанували хвилиною мовчання пам’ять загиблих українських військових, Київ, 30 липня 2025 року
17 Учасники акції за відновлення незалежності НАБУ та САП вшанували хвилиною мовчання пам’ять загиблих українських військових, Київ, 30 липня 2025 року
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Сергій Нужненко

Репортажний фотограф. Фотокореспондент Радіо Свобода з 2016 року.

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Валерія Єгошина

Журналістка-розслідувачка проєкту розслідувань Радіо Свобода «Схеми».

Лауреатка нагороди «Top 30 Under 30» від KyivPost (2019). Переможниця Національного конкурсу розслідувальних робіт та спеціальних репортажів на Mezhyhirya Festival-2018. Переможниця конкурсу журналістських розслідувань ім. В. Сергієнка (2017 рік). Фіналістка низки українських та закордонних конкурсів журналістських робіт.

Переможниця спецномінації  «Cльози окупанта» конкурсу «Честь професії» (2022) з матеріалом «Плеяда у*банів», «Путін – с*ка», «Шойгу – профан». Російські полковники обговорюють керівництво армії РФ».

У 2023 році розслідування авторства Валерії Єгошиної та Кіри Толстякової «Як добровольці масово ховали мирних містян і хто саме з військових РФ вбивав в Ізюмі?» отримало спеціальну відзнаку Certificate of Exсellence у фіналі міжнародної премії у сфері журналістики розслідувань Global Shining Light Award 2023 року від Глобальної мережі журналістів-розслідувачів (GIJN). 

У 2024 році стала лауреаткою престижної міжнародної премії ICFJ Knight Awards.

За освітою соціологиня.

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