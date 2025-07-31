У НАБУ заперечили підготовку підозри Свириденко та «посадовцям Офісу президента»

Національне антикорупційне бюро України заперечило повідомлення про намір оголосити про підозру голові українського уряду Юлії Свириденко та іншим, неназваним високопосадовцям.

«У низці анонімних і проросійських Telegram-каналів поширюється неправдива інформація про нібито підготовку повідомлення про підозру прем’єр-міністру України та посадовцям Офісу президента. Наголошуємо, що ця інформація не відповідає дійсності», – вказано в повідомленні НАБУ 31 липня.

Раніше кілька телеграм-каналів заявили про нібито готування підозри через нецільове використання державного авіаційного транспорту чільними посадовцями.

Раніше 31 липня Верховна Рада ухвалила за основу і в цілому законопроєкт президента Володимира Зеленського про «посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури».

Верховна Рада 22 липня підтримала законопроєкт № 12414, що, як повідомлялось, обмежує незалежність НАБУ та САП. Після цього голова НАБУ Семен Кривонос закликав президента України ветувати законопроєкт, але Зеленський його підписав того ж дня.

Ці законодавчі зміни викликали протести в Україні, а також стурбованість з боку західних партнерів.

Згодом президент Зеленський вніс до Ради новий законопроєкт про «посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури».



