Цивінський каже, що СБУ підтвердила відсутність підстав для його непризначення у БЕБ

Олександр Цивінський, який виграв конкурс на посаду директора Бюро економічної безпеки, заявив, що Служба безпеки України у відповідь на його запит «офіційно підтвердила відсутність підстав» для його непризначення.

«Жодного документа, що офіційно містить «безпекові ризики», сьогодні не існує. Водночас: конкурсна комісія провела всі етапи належно та неодноразово підтвердила мою кандидатуру як єдиного переможця. Жодного офіційного заперечення з боку СБУ не надано. Державна інституція, яка має захищати економіку, повинна починатись не з маневрів, а з принципів. Я пройшов відкритий конкурс. Усі документи подані. Рішення комісії ухвалене. Тепер – рішення за Кабінетом міністрів України», – написав Цивінський у фейбуці, оприлюднивши копію відповіді СБУ.

В уряді його заяву поки не коментували.

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24 червня конкурсна комісія з добору директора Бюро економічної безпеки вирішила передати на розгляд прем’єр-міністру Денису Шмигалю кандидатуру фіналіста – Олександра Цивінського.

Але 7 липня Кабмін повідомив, що розглянув подання комісії щодо призначення на посаду директора БЕБ, а також вивчив додаткові матеріали, «надані зокрема Службою безпеки України, які стосуються питань національної безпеки та містять відповідні безпекові оцінки».

Зрештою уряд запропонував комісії «подати не більше двох кандидатур, які відповідатимуть усім встановленим вимогам, включаючи безпекові критерії».

Олександр Цивінський назвав це рішення Кабінету міністрів відхилити його кандидатуру таким, що «не відповідає закону».

Цивінський очолює третій підрозділ детективів Другого Головного підрозділу детективів НАБУ. За повідомленнями в медіа, під час відбору комісія звернула увагу на лист від Служби безпеки, за яким Цивінський, поміж інших кандидатів, нібито має родичів у Росії. Зокрема, там нібито живе його батько. Під час слухань Цивінський розповів, що з батьком не спілкується.

У коментарі Суспільному 8 липня він сказав, що його «батько, навіть якщо він і є громадянином РФ на даний час, що не підтверджено, останні 30 років живе в Україні». Він також зазначив, що 10 років взагалі не спілкується з батьком.