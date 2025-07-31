Рада ухвалила закон щодо відновлення незалежності НАБУ і САП

Верховна Рада 31 липня ухвалила за основу і в цілому законопроєкт президента Володимира Зеленського про «посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури».

Рішення в цілому підтримав 331 депутат. Крім того, депутати 326 голосами підтримали негайне передання документа на підпис президентові.

Голосування у Раді вперше від початку повномасштабного вторгнення Росії транслювалося на YouTube-каналі парламенту.

Як передає кореспондент Радіо Свобода, в урядовому кварталі 31 липня зібралися мітингувальники, які закликали депутатів підтримати новий закон.

Напередодні профільний комітет парламенту – з питань правоохоронної діяльності – рекомендував ухвалити президентський документ за основу й у цілому. Комітет також розглянув шість альтернативних законопроєктів і відхилив їх.

30 липня у Києві, Львові, Харкові, Дніпрі, Запоріжжі й Одесі люди зібралися на акцію з закликом до влади схвалити законопроєкт щодо посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Верховна Рада 22 липня підтримала законопроєкт № 12414, що, як повідомлялось, обмежує незалежність НАБУ та САП. Після цього голова НАБУ Семен Кривонос закликав президента України ветувати законопроєкт, але Зеленський його підписав того ж дня.

Ці законодавчі зміни викликали протести в Україні, а також стурбованість з боку західних партнерів.

Згодом президент Зеленський вніс до Ради новий законопроєкт про «посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури».

Національне антикорупційне бюро позитивно оцінило законопроєкт №13533, поданий президентом. За оцінкою антикорупційних органів, він відновлює усі процесуальні повноваження й гарантії незалежності НАБУ і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.