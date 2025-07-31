Депутат Костюк оголосив про вихід із фракції «Слуга народу»

Народний депутат Дмитро Костюк заявив про вихід із парламентської фракції «Слуга народу» через ухвалення закону, який обмежив незалежність Національного антикорупційного бюро і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

«Я виходжу з депутатської фракції «Слуга народу». Це моя реакція на наше голосування минулого тижня… Є багато запитань до НАБУ і САП…, але саме створення антикорупційної інфраструктури стало головним результатом Революції Гідності», – сказав він.

За словами Костюка, 31 липня він голосуватиме за президентський законопроєкт, який передбачає повернення незалежності НАБУ і САП.

22 липня Костюк був серед 263 народних депутатів, які проголосували за закон, що обмежує незалежність НАБУ і САП.

Верховна Рада 22 липня підтримала законопроєкт № 12414, що, як повідомлялось, обмежує незалежність НАБУ та САП. Після цього голова НАБУ Семен Кривонос закликав президента України ветувати законопроєкт, але Зеленський його підписав того ж дня.

Ці законодавчі зміни викликали протести в Україні, а також стурбованість з боку західних партнерів.

Згодом президент Зеленський вніс до Ради новий законопроєкт про «посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури».

Національне антикорупційне бюро позитивно оцінило законопроєкт №13533, поданий президентом. За оцінкою антикорупційних органів, він відновлює усі процесуальні повноваження й гарантії незалежності НАБУ і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.