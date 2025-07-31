Єврокомісарка з розширення привітала ухвалення законопроєкту про незалежність НАБУ і САП

Верховна Рада виправила «шкідливе рішення» минулого тижня, яке підривало незалежність НАБУ і САП, заявила комісарка Європейського Союзу з питань розширення Марта Кос 31 липня.

Таким чином вона прокоментувала голосування за законопроєкт «посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури».

«Сьогоднішній закон відновлює ключові гарантії, але проблеми залишаються», – заявила Кос.





За словами єврокомісарки, Євросоюз підтримує вимоги громадян України щодо реформ:

«Відстоювання фундаментальних цінностей та боротьба з корупцією мають залишатися пріоритетом».

Верховна Рада 31 липня ухвалила за основу і в цілому законопроєкт президента Володимира Зеленського про «посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури».

30 липня у Києві, Львові, Харкові, Дніпрі, Запоріжжі й Одесі люди зібралися на акцію з закликом до влади схвалити законопроєкт щодо посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

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Верховна Рада 22 липня підтримала законопроєкт № 12414, що, як повідомлялось, обмежує незалежність НАБУ та САП. Після цього голова НАБУ Семен Кривонос закликав президента України ветувати законопроєкт, але Зеленський його підписав того ж дня.

Ці законодавчі зміни викликали протести в Україні, а також стурбованість з боку західних партнерів.

Згодом президент Зеленський вніс до Ради новий законопроєкт про «посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури».

Національне антикорупційне бюро позитивно оцінило законопроєкт №13533, поданий президентом. За оцінкою антикорупційних органів, він відновлює усі процесуальні повноваження й гарантії незалежності НАБУ і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.



