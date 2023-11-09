У Раді відмовились назвати прізвища помічників нардепів – «Схеми»

У Верховній Раді відмовилися надати перелік всіх помічників народних депутатів, пославшись на те, що документ, який «містив би запитувану інформацію, в Апараті ВР не створюється». До повномасштабного вторгнення РФ ці дані відкрито публікувалися на сайті парламенту. Спікер Руслан Стефанчук попросив надати більше часу, щоб «це уточнити». Такий запит надіслали журналісти «Схем» (Радіо Свобода), досліджуючи питання обмеженого доступу ЗМІ до парламенту та висвітлення роботи народних депутатів.

В одному запиті до ВР «Схеми» просили надати список помічників-консультантів нардепів, у тому числі на громадських засадах, а в іншому – письмові подання від депутатів щодо зарахування обраних ними осіб на цю посаду. Через великий обсяг даних журналісти запропонували як опцію надати можливість персонально ознайомитися з документами, що передбачено законодавством.



В обох випадках відповідь від Апарату ВР була схожою. Спочатку там продовжили розгляд запиту на 20 днів – через необхідність «пошуку інформації серед значної кількості даних», але зрештою інформували, що документ, який «містив би запитувану інформацію в Апараті Верховної Ради не створюється».



Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук у коментарі журналісту «Схем» попросив час, щоб уточнити, чому не надають перелік прізвищ помічників.

«Якихось обмежень я не пам'ятаю, щоб були, давайте я точно стверджувати не буду, але я не пам'ятаю, щоб вони були, щоб вам на ваші запити не давали інформацію про помічників», – зауважив спікер.



У спецрепортажі «Схеми» наводять приклади закритості ВР також і в наданні інформації про закордонні відрядження всіх народних депутатів у 2023-му році, а також показують, що відбувається біля парламенту – зокрема, на яких автомобілях їздять зараз народні обранці.



Крім того, у ВР не змогли показати документ, яким закрили доступ журналістів до парламенту.



У 2020-му «Схеми» виявили півтора десятка родичів депутатів, які влаштувались до них або ж їхніх колег по парламенту – помічниками на громадських засадах.



У 2021 році журналісти також з’ясували, що майже 4,5 мільйона гривень витратили з бюджету за два роки роботи Верховної Ради 9-го скликання на 12 родичів депутатів, що працюють помічниками в інших парламентарів.



Водночас раніше ВР проголосувала за внесення змін до законів України, відповідно до чого, зокрема, народним депутатам заборонено наймати у помічники за державний кошт близьких родичів. Ця вимога діє з 2021 року.