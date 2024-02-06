Журналісти та активісти закликають відкрити доступ медіа до Верховної Ради – заява

Журналісти та представники низки громадських організацій у день відкриття 11-ї сесії Верховної Ради оприлюднили спільне звернення, в якому закликають парламент стати більш відкритим для медіа та суспільства, – зокрема, надати доступ до кулуарів парламенту та забезпечити можливість бути присутніми під час засідань парламенту, а також завчасно публікувати порядки денні засідань та залучати експертів з громадського сектору до засідань комітетів ВР. Під заявою підписалися вже понад пів сотні медійників та активістів.

У зверненні журналісти та активісти звертають увагу на те, що майже одразу після початку повномасштабного вторгнення РФ доступ до засідань парламенту та кулуарів став закритий для журналістів, майже всіх комітети перейшли в режим онлайн-засідань, без залучення експертів з громадського сектору. Також став обмеженим доступ до частини інформації на сайті Верховної Ради. Крім того, зникла інформація про список народних депутатів, контакти комітетів, інформація про порядки денні засідань. Саме тому в спільній заяві вони закликають парламент «повернутися до забезпечення принципів відкритості своєї діяльності», а саме: забезпечити можливість журналістам бути присутніми під час засідань Верховної Ради та спілкуватись із депутатами в кулуарах парламенту, завчасно оприлюднювати порядки денні засідань, а також сприяти і підтримувати залучення громадських організацій до засідань парламентських комітетів.

«Верховна Рада України знов повинна стати місцем для дискусій, для вільної комунікації та роботи медіа, для пошуку рішень на складні виклики, які постають перед Українською Державою внаслідок збройної агресії РФ. За умов забезпечення заходів безпеки така відкритість парламенту підвищить довіру суспільства до його діяльності і сприятиме активній співпраці організацій громадянського суспільства та народних депутатів», – ідеться у спільному зверненні активістів та представників медіа.

Серед тих, хто підписався під цим зверненням, такі організації, як Центр прав людини ZMINA, Інститут масової інформації, Медіарух, «КРИМСОС», «Донбас СОС», «СХІД-SOS», Медійна ініціатива за права людини, Всеукраїнське обʼєднання «Автомайдан», Центр громадянських свобод, Фундація Суспільність, Український незалежний центр політичних досліджень, Центр політико-правових реформ, Інститут демократії імені Пилипа Орлика, Громадянська мережа ОПОРА, «Харківський антикорупційний центр», «Громадське радіо», Кримська правозахисна група, «Платформа прав людини», «Детектор Медіа», Національна спілка журналістів України, Комісія з журналістської етики, Фундація DEJURE, Інститут демократії ім. Пилипа Орлика та інші.

Серед підписантів також журналісти Bihus.info, Hromadske.ua, Радіо NV, Вікна-новини, Тексти, Українське радіо, ICTV, Українське радіо, The Ukraїner, The Kyiv Independent, Суспільне, Slidstvo.info.

Раніше «Схеми» опублікували спецрепортаж, у якому розповіли про закритість парламенту. Окрім заборони фізичного доступу у ВР, «Схеми» навели й інші прояви закритості роботи ВР – ненадання інформації щодо помічників та закордонних відряджень нардепів тощо. А також показали, що відбувається на підступах до парламенту, – зокрема, на яких автомобілях їздять зараз народні обранці.

При цьому у ВР не змогли показати документ, яким закрили доступ журналістів до парламенту.