Верховна Рада ухвалила відновити трансляцію своїх засідань

Верховна Рада України 4 вересня ухвалила рішення про відновлення прямої трансляції своїх засідань. За це проголосували 266 членів парламенту, повідомили депутати Ярослав Железняк (фракція «Голос») та Олексій Гончаренко (фракція «Європейська солідарність»).

«Але відновити саме сьогодні трансляцію відмовились. Тому «Рада» запрацює лише з середини вересня», – написав у телеграмі Железняк.

Прямі трансляції засідань українського парламенту з міркувань безпеки припинилися 24 лютого 2022 року, в перший день повномасштабного вторгнення Росії.

31 липня, під час розгляду питання щодо відновлення повноважень НАБУ і САП, пряму трансляцію на одне засідання парламенту було відновлено.

28 липня понад пів сотні громадських організацій і ЗМІ закликали Верховну Раду відновити онлайн-трансляцію своїх засідань, починаючи з наступного засідання 31 липня.