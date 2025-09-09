У Європарламенті нагадали про спробу української влади згорнути антикорупційні реформи

У Європейському парламенті 9 вересня відбулися дебати щодо України, під час яких депутати та представники Європейської комісії підтвердили незмінну підтримку України на шляху до ЄС, але водночас нагадали про нещодавню спробу української влади натиснути на антикорупційні інституції. Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Доповідач по Україні, німецький євродепутат Міхаель Ґалер нагадав, що нещодавні спроби обмежити незалежність Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури викликали серйозне занепокоєння.





Він розповів, що реакція громадянського суспільства, яке вийшло на вулиці навіть під час війни, вразила його й продемонструвала готовність українців відстоювати незалежність ключових інституцій.

«Зрілість українського суспільства вже така, що подібні помилки можуть бути виправлені під тиском громадськості», – зазначив Ґалер.

Євродепутат також підкреслив, що фінансова підтримка ЄС для України напряму пов’язана з виконанням «домашніх завдань», які закріплені у спеціальному механізмі макрофінансової допомоги.

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос також нагадала про липневі події, коли Верховна рада підтримала законопроєкт № 12414, що обмежував незалежність НАБУ і САП.

Читайте також: МЗС відповіло на заяви президента Польщі про членство України в НАТО та ЄС

«Ми побачили, наскільки крихким може бути прогрес. Спроби підірвати незалежність антикорупційних органів – НАБУ і САП – були вкрай тривожними», – зазначила Кос.

Водночас вона підкреслила, що після протестів громадськості «Україна змінила курс, ключові гарантії було відновлено».

Наразі, за словами Кос, Україна виконала умови для відкриття першого переговорного кластера. Водночас єврокомісарка закликала уряд у Києві залишатися пильним і не допустити відкату у сфері незалежності антикорупційних органів.





Вона наголосила, що процес вступу до ЄС «це не лише «галочки у звітах», це трансформація держави та суспільства».

Кос повідомила, що вже за кілька тижнів Єврокомісія буде готова відкрити для України всі переговорні кластери і закликала Європейську Раду не зволікати з відкриттям першого кластеру для України.

Наразі цей процес блокує Угорщина для відкриття кластеру потрібне політичне погодження від усіх країн-членів ЄС. Угорський уряд неодноразово наполягав на тому, що буде блокувати просування України до Євросоюзу.



