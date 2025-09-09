МЗС відповіло на заяви президента Польщі про членство України в НАТО та ЄС

Міністерство закордонних справ України «взяло до уваги» заяви президента Польщі Кароля Навроцького про ймовірний вступ України до НАТО та Європейського Союзу – про це відомство заявило 9 вересня.

«Виходимо з розуміння, що безпекове майбутнє України невід’ємно пов’язане з НАТО, а політичне та економічне майбутнє – з Європейським Союзом. Крім того, держави-учасниці Коаліції охочих нещодавно погодилися, що членство України в ЄС є однією з гарантій безпеки для України», – зазначили у відомстві.

Водночас МЗС вказало на те, що членство в цих блоках є запорукою безпеки не лише для України, але й для всієї Європи та євроатлантичної спільноти. Міністерство вказує на те, що ця позиція отримала підтвердження у рішеннях НАТО і ЄС, а також у численних заявах лідерів країн-партнерів, в тому числі Польщі.

МЗС висловило переконання, що обговорення майбутнього членства України в НАТО та Євросоюзі є не передчасним, а «стратегічно необхідним» у контексті російської агресії проти України та всієї європейської системи безпеки.

«Високо цінуємо продемонстроване Польщею з 2022 року лідерство у підтримці України, зокрема наданні військової допомоги, забезпеченні ефективної роботи логістичного хабу для міжнародної допомоги, що йде в Україну, а також гостинності для мільйонів українських громадян. Переконані, що ця солідарність польської держави та народу з Україною сьогодні закладає основу нашого спільного європейського майбутнього», – додає пресслужба відомства.

Напередодні президент Польщі Кароль Навроцький сказав в інтерв’ю LRT, що Україна як країна, яка перебуває в стані війни, «не може вступити до НАТО, бо це означатиме, що і Польща, і Литва будуть у стані війни». Членство України в Європейському Союзі він назвав «передчасним», хоча зазначив, що не бере участі в цих дискусіях.