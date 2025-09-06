На пункті пропуску «Медика-Шегині» розблокували рух – ДПСУ

На пункті пропуску «Медика-Шегині» польські мітингувальники частково розблокували рух, йдеться у заяві Західного регіонального управління Держприкордонслужби України (ДПСУ.

За повідомленням польської сторони, з 15:30 за київським часом пропуск вантажних транспортних засобів здійснюється кожні 15 хвилин в обох напрямках.

«Орієнтовно блокування триватиме до 17:00», – зазначили в службі.

Попередньо причиною протесту у пресслужбі ДПСУ назвали низькі ціни на збут зернової продукції.

Згодом у Державній митній службі уточнили, що у пункті пропуску «Шегині - Медика» на українсько-польському кордоні відновлено повноцінний рух після припинення страйку польських протестувальників.

«За інформацією польських митників, припинено страйк та розблоковано пункт пропуску «Шегині-Медика». Наразі він працює в штатному режимі в обох напрямках», – йдеться в повідомленні.

Раніше, 6 вересня, у Державній прикордонній службі України повідомили про блокування пункту пропуску «Медика-Шегині» на кордоні з Польщею.

«Сьогодні о 12:50 польські мітингувальники перекрили рух перед ПП «Медика» (навпроти українських «Шегинь»). Обмеження стосуються лише вантажівок і можуть тривати щонайменше шість годин», – йдеться в повідомленні.

У ДПСУ додали, що для легкових автомобілів й автобусів рух зберігається без змін.

За даними прикордонників, у черзі на виїзд з України зареєстрована 681 вантажівка, на в’їзд перебуває близько 100, які вже перебувають на спеціально облаштованій стоянці. Їхньому оформленню нічого не завадить, кажуть у ДПСУ.

Акція мітингувальників відбувається за кілометр від польського пункту пропуску, уточнили в ДПСУ. Про вимоги мітингувальників не повідомляють.

За даними ДПСУ, всього на українсько-польському кордоні зареєстровано 18 пунктів пропуску і пунктів контролю, зокрема дев’ять автомобільних пунктів пропуску.

У 2024 році в Польщі відбувався страйк фермерів, оголошений профспілкою «Солідарність». Учасники акції тоді блокували всі пункти пропуску, а також дороги й автомагістралі в окремих воєводствах.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявляв, що пункти пропуску на польсько-українському кордоні є критичною інфраструктурою і не повинні блокуватися протестувальниками.



