Нова блокада польського кордону: на пункті в Дорогуську зібралися кількасот фермерів

У Польщі почався 9 лютого страйк фермерів, оголошений профспілкою «Солідарність», повідомила кореспондентка Радіо Свобода.

Аграрії оприлюднили карту, на якій позначили місця блокування доріг. Це приблизно дві сотні пунктів по всій Польщі.

Блокувати дороги по всій Польщі мітингарі планують до вечора. А от кордон – місяць. Розійтися обіцяють лише тоді, коли їхні вимоги будуть виконані.

«Надмірний наплив продуктів з України – цукор, пшениця, все, що можна там виробити, все нищить наш ринок, наші господарства і фактично наші родини. Вже два роки різні посадовці з влади з нами розмовляють, але нічого не змінюється. Ми звідси не підемо, бо можливо, це наш останній шанс показати, що ми сила. Будемо стояти до кінця», – каже один з учасників протесту Марцін Вілгос.

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Також аграрії блокують кордон з Україною.

На пункті пропуску в Дорогуську зібралося кілька сотень фермерів та кілька десятків тракторів. Вони пропускають одну вантажівку в годину.

Легковий транспорт і автобуси обіцяють пропускати безперешкодно. Щоправда, кореспондентка Радіо Свобода була свідком того, як мітингарі сказали чекати пів години водію автобуса з волинськими номерами. Лише коли втрутилася поліція, автобус змін проїхати без черги.

Блокада кордону вже спричинила черги українських вантажівок, які чекають на вʼїзд до України. У Дорогуську черга сягає приблизно 15 кілометрів.

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За інформацією Державної митної служби у понеділок, 12 лютого приблизно о 10:00 год. за київським часом, очікується сповільнення пропуску вантажних транспортних засобів (орієнтовно, 3-4 вантажівки на годину) у пункті пропуску «Угринів – Долгобичув».

Раніше Державна прикордонна служба повідомила про ускладнений рух на трьох пунктах пропуску – «Медика – Шегині», «Гребенне – Рава-Руська» та «Дорогуськ-Ягодин» через протест польських фермерів.

Напередодні посол України в Польщі Василь Зварич розповів, що польська сторона запевнила: повністю рух не блокуватимуть, зокрема, гуманітарні вантажі мають пропускати безперешкодно.

Крім заборони імпорту сільськогосподарської продукції з України, польські мітингарі виступають проти Європейської аграрної політики, зокрема, проти впровадження «зеленого ладу» – йдеться про низку екологічних і кліматичних вимог. Також серед вимог – підтримка тваринництва.