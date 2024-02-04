У Польщі анонсували «посилення контролю та активізацію перевірок» на кордоні з Україною

В уряді Польщі анонсували посилання контролю на кордоні з Україною. Варшава має намір активізувати перевірки товарів, які їдуть з України, йдеться в повідомленні Міністерства сільського господарства та сільського розвитку Польщі

Відомо, що глава польського відомства Чеслав Секерський провів перевірки на прикордонному пункту пропуску «Медика». Раніше він відвідав КПП «Корчова» на кордоні з Україною.

Секерський анонсував «посилення контролю та більшу активізацію перевірок».

«Надмірний імпорт сільськогосподарської продукції з України, яка не відповідає виробничим вимогам ЄС, загрожує конкурентоспроможності польського сільського господарства», – йдеться у повідомленні міністерства.

Заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзєйчак також другий день поспіль інспектує прикордонні пункти. У неділю, 4 лютого, він відвідав КПП «Ягодин-Дорогуськ», а вчора побував у Грубешуві.

Він зазначив, що наглядає за перевірками сільгосптоварів, які ввозяться з України.

З 23 листопада 2023 року на пункті пропуску Медика тривав протест польських фермерів. Вони пропускали лише кілька вантажівок на годину.

23 грудня до протестувальників на кордон приїхав міністр сільського господарства Чеслав Сєкєрський, який запевнив, що вимоги протестувальників виконають, відтак фермери призупинили страйк.

Утім, вже після Різдва і нового року, 4 січня фермери знову відновили блокаду пункту пропуску «Медика-Шегині» і обіцяли протестувати, доки польський уряд не підпише гарантію виконання їхніх вимог.

Остаточно порозуміння з урядом фермери досягли 6 січня 2024 підписавши угоду і погодившись розблокувати кордон. У цьому документі йдеться, що уряд зобов’язується виконати всі три вимоги фермерів – запровадження субсидій на кукурудзу у розмірі 1 мільярда злотих, збільшення обсягів кредитування на порятунок господарств на суму 2,5 мільярда злотих і відмова від підвищення сільськогосподарського податку, збереження його на рівні 2023 року.