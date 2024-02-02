Польща продовжила прикордонний контроль зі Словаччиною, щоб зупинити нелегальну міграцію

Польща продовжила прикордонний контроль зі Словаччиною до 2 березня, щоб спробувати зупинити нелегальних мігрантів, які в’їжджають зі словацької території, повідомило польське Міністерство внутрішніх справ 2 лютого.

«У зв’язку з постійною загрозою нелегальної міграції...міністр продовжив тимчасове відновлення прикордонного контролю на ділянці державного кордону зі Словацькою Республікою на період з 2 лютого до 2 березня 2024 року», – йдеться в повідомленні.

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Словаччина є транзитною країною для мігрантів, переважно з Близького Сходу та Афганістану, які прагнуть потрапити до Західної Європи, особливо до Німеччини, після перетину кордону ЄС через Угорщину з Сербії, яка не входить до блоку.

Польща, Чехія та Австрія посилили свої кордони зі Словаччиною у жовтні минулого року. Пізніше ці заходи кілька разів продовжували.