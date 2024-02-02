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Польща продовжила прикордонний контроль зі Словаччиною, щоб зупинити нелегальну міграцію

Польща, Чехія та Австрія посилили свої кордони зі Словаччиною восени. Ці заходи кілька разів продовжували.
Польща, Чехія та Австрія посилили свої кордони зі Словаччиною восени. Ці заходи кілька разів продовжували.

Польща продовжила прикордонний контроль зі Словаччиною до 2 березня, щоб спробувати зупинити нелегальних мігрантів, які в’їжджають зі словацької території, повідомило польське Міністерство внутрішніх справ 2 лютого.

«У зв’язку з постійною загрозою нелегальної міграції...міністр продовжив тимчасове відновлення прикордонного контролю на ділянці державного кордону зі Словацькою Республікою на період з 2 лютого до 2 березня 2024 року», – йдеться в повідомленні.

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Словаччина є транзитною країною для мігрантів, переважно з Близького Сходу та Афганістану, які прагнуть потрапити до Західної Європи, особливо до Німеччини, після перетину кордону ЄС через Угорщину з Сербії, яка не входить до блоку.

Польща, Чехія та Австрія посилили свої кордони зі Словаччиною у жовтні минулого року. Пізніше ці заходи кілька разів продовжували.

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