Україна «зробила найбільше», щоб знизити напругу в ЄС через експорт свого зерна – Стефанішина

Віцепрем’єрка, міністерка з євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина прокоментувала для Радіо Свобода повідомлення про те, що Євросоюз може надати Польщі поступки щодо експорту продовольства з України.

Стефанішина вказала на те, що сьогодні діє повна тарифна і митна лібералізація з Європейським Союзом без жодних обмежень.

«Україна сама зобов’язалася контролювати експорт і будь які експортні операції в сусідні країни – з Єврокомісією і з цими державами-членами. Тобто насправді це абсолютно політичний процес того, що ми бачимо в цих країнах. Більше того, в умовах, коли вони отримують субсидії, а Україна потерпає, скажімо так, від наслідків цих обмежень», – сказала урядовиця.

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За її словами, Європейська комісія «буквально найближчими днями» запропонує регламент про продовження торгової лібералізації з Україною. Стефанішина вважає дуже важливим, що Єврокомісія як перша інстанція запропонувала це рішення «без жодних обмежень».

«Разом з тим я нагадувала і в публічній комунікації, і в двосторонніх розмовах про те, що найбільший внесок в зниження напруги, пов’язаної з експортом української продукції через країни ЄС, зробила сама Україна, розблокувавши Чорне море насправді. Тому треба це розуміти що, якщо хтось з усіх партнерів і зробив щось серйозне, то це була Україна, яка розблокувала Чорне море і, відповідно, сьогодні експорт переорієнтовується назад на морські коридори», – підкреслила вона.

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Днями видання Financial Times повідомило з посиланням на комісара ЄС із питань торгівлі Валдіса Домбровскіса, що Брюссель на вимогу Польщі обмежить український експорт. Згідно з нововведенням Брюсселя, будуть запроваджені «специфічні для кожної країни запобіжні заходи», що дозволять блокувати продовольство з України, якщо це становитиме загрозу падінням цін у Польщі та інших сусідніх країнах.

Україна організувала експортний коридор Чорним морем після виходу Росії із Чорноморської зернової ініціативи влітку 2023 року. Відтоді Росія активно атакує ракетами чи дронами українські порти, зокрема дунайські Рені та Ізмаїл.