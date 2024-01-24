Тракторний протест: польські фермери виїхали на дороги по всій країні

У Польщі відбувся масовий загальнонаціональний протест фермерів. Тисячі тракторів по всій країні виїхали колонами на дороги аби висловити свою незгоду з сільськогосподарською політикою Європейського союзу та імпортом зерна з України, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода 24 січня.

За інформацією організаторів і згідно з мапою, яку вони оприлюднили, страйки відбулися у майже 200 місцях.

Доріг фермери не перекривали, але їхній протест спричинив затори на автошляхах. Неподалік Варшави, у місті Пултуск, на центральну площу зʼїхалася понад сотня тракторів. Фермери сигналили та озвучували свої вимоги.

«Ми маємо дотримуватися стандартів, які нам диктує ЄС. Продукти, які в’їжджають з України здебільшого не дотримуються цих стандартів. Вартість виготовлення продукції в Україні набагато нижча, у нас набагато вища через те, що ми мусимо виконати умови ЄС і тому ми не конкурентно здатні», – сказав у коментарі Радіо Свобода один з організаторів акції протесту Матеуш Журавінський.

Ще один фермер Рафал Неслуховський скаржиться на низьку ціну на польське збіжжя і зменшення доплат до палива: «Ми хочемо, щоб ЄС перестав змінювати нормативні акти, які тільки ускладнюють життя фермерам. Ми хочемо, щоб нас побачили, щоб побачили, що ситуація щораз гірша. Українське збіжжя «заливає» наш ринок, ніхто його не купує, нема куди його вивезти, це найбільша проблема. Ми не проти помагати, але ми хочемо, щоб був забезпечений транзит, а не заливання нашого ринку».

«Ми протестуємо проти українського збіжжя, бо за якусь мить тут буде український цукор, українське молоко. На жаль, поляки не в змозі конкурувати з українським сільським господарством, з холдингами, не з фермерами. Також протестуємо проти так званого «зеленого курсу» (Європейський зелений курс – низка політичних ініціатив Європейської комісії, спрямованих на екологічність, зокрема, сільського господарства – ред.) який диктує, що ми маємо частину своїх земель просто якийсь час не використовувати. А це означає, що я маю звільнити 10 своїх людей», – каже фермер Кшиштоф.

Про те, що «деякі вимоги ЄС не на часі», запевнив і міністр сільського господарства Польщі.

«ЄС пішов занадто далеко, якщо йдеться про вимоги пов’язані з «зеленим курсом». Коли ми маємо загрозу на ринку, спричинену ситуацією в Україні, пандемією, високою інфляцією та зростанням собівартості виробництва, не можна обтяжувати аграріїв додатковими завданнями щодо протидії кліматичним змінам», – написав у мережі Х Чеслав Секерський.

Протест тривав понад дві години. Фермери назвали його «попереджувальним» і заявили, якщо їхні вимоги не виконають, то акції будуть ще масовішими. Також польські протестувальники висловлювали солідарність із аграріями з інших європейських країн.

Раніше, 6 січня 2024 року, польський уряд підписав угоду про порозуміння з фермерами. Ті розблокували кордон, натомість отримали запевнення, що три їхні вимоги будуть виконані – йдеться про запровадження субсидій на кукурудзу, збільшення обсягів кредитування на порятунок господарств і відмова від підвищення сільськогосподарського податку, тобто збереження його на рівні 2023 року.

19 січня 2024 Єврокомісія затвердила допомогу у розмірі мільярда злотих на дотації для виробників кукурудзи. А це означає, що одна із трьох вимог фермерів була виконана.

Крім збіжжя і цукру, згодом польські фермери можуть вимагати заборону на українську малину, мед та іншу продукцію, кажуть фахівці, а звинувачення, що через українське збіжжя польські фермери начебто зазнають збитків, називають абсурдними. «Ціна зерна в Польщі від початку ембарго на українську пшеницю з квітня 2023 року впала на 25%. Тобто збиток у них збільшився, хоча була блокада українського зерна. Тобто вони садять зерно, воно дотаційне і вони продовжують його садити і блокують через це кордон та звинувачують у збитковості Україну. З України просто зробили «цапа відбувайла».

Вирощування зерна в Польщі та в Європі збиткове, і це сталось не зараз, воно збиткове вже протягом десятиліттями, зазначають експерти.

Спеціалізовані польські видання наголошують, що збиток від вирощування пшениці на одному гектарі складає 420 євро, з гектара середня врожайність 4,5 тонни, тобто на одній тоні виходить збиток у 93 євро. Україна ж без дотацій пропонує дешеве зерно, в той час, як Європа і Польща, зокрема, бореться з інфляцією, тобто з високими цінами.

«Ні, ми ваше дешеве, бездотаційне зерно купувати не будемо, ми будемо дотувати наше зерно». Зрозумійте, оці розрахунки це офіційна інформація польських профільних видань», – сказав у коментарі Радіо Свобода підприємець, експерт у сфері українсько-польської торгівлі Юлій Зоря.

Напередодні комісар із питань торгівлі ЄС Валдіс Домбровскіс заявив, що ЄС обмежить український експорт на вимогу Польщі. Про це написало видання Financial Times. Згідно з нововведенням Брюсселя, будуть запроваджені «специфічні для кожної країни запобіжні заходи», що дозволять блокувати продовольство з України, якщо це становитиме загрозу падінням цін у Польщі та інших сусідніх країнах.