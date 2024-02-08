Польська сторона запевнила, що фермери-страйкарі не блокуватимуть рух повністю – посол України

Україна в умовах повномасштабної війни залежить від експорту, тож будь-які його обмеження боляче позначаються на її обороноздатності – про це заявив посол в Польщі Василь Зварич у коментарі кореспонденці Радіо Свобода.

За словами дипломата, польський уряд постійно веде з фермерами перемовини щодо скорочення терміну страйку, бо попередньо вони заявляли про місячне блокування кордону і окремих доріг. Він висловив сподівання, що сторони досягнуть порозуміння, щоб обмежити протест у часі й унеможливити блокування кордону надалі.

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«На сьогодні ще немає такого єдиного бачення, яким чином буде здійснюватися обмеження руху. Ми маємо запевнення від польської сторони, що повністю рух заблокований не буде, що все ж таки будуть пропускати і вантажний транспорт, але в певній періодичності. А гуманітарні вантажі, цистерни з паливом, вся необхідна допомога, яка потрібна Україні, має йти безперешкодно. Побачимо, як це працюватиме на практиці» – сказав він.

Зварич додав, що польський уряд також спілкується з українською стороною – сам посол зустрічався з міністром сільського господарства Польщі, також ведуть діалог міністерства аграрної політики двох країн:

«Ми намагаємося виробити формулу таку взаємоприйнятну для двох країн щоб ми тут співпрацювали, а не створювали один одному проблеми».

У січні фермери вийшли на протест у Польщі, щоб висловити свою незгоду з сільськогосподарською політикою Європейського союзу та імпортом зерна з України.

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9 лютого 2024 року профспілка польських індивідуальних фермерів «Солідарність» планує розпочати загальнонаціональний страйк, який розпочнеться з блокування всіх пунктів пропуску на кордоні між Польщею та Україною, а також автошляхів у воєводствах і триватиме цілий місяць.

Раніше, 6 січня 2024 року, польський уряд підписав угоду про порозуміння з фермерами. Ті розблокували кордон, натомість отримали запевнення, що три їхні вимоги будуть виконані – йдеться про запровадження субсидій на кукурудзу, збільшення обсягів кредитування на порятунок господарств і відмова від підвищення сільськогосподарського податку, тобто збереження його на рівні 2023 року.