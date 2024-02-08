Мінінфраструктури: з України вперше в році вийшло судно з гуманітарним зерном

Українським морським коридором рухається перше в році судно з гуманітарним вантажем, заявило Міністерство інфрастуктури 8 лютого.

Йдеться про балкер SKY GATE з 25 тисяч тонн пшениці, призначеної для гуманітарної допомоги Нігерії.

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«Це перше судно в цьому році з гуманітарною пшеницею, яке зафрахтоване Всесвітньою продовольчою програмою ООН в рамках програми #GrainFromUkraine», – заявляє міністерство.

Судно зафрахтувала Всесвітня продовольча програма ООН у рамках програми Grain From Ukraine.

Програму Grain From Ukraine ініціювала українська влада в листопаді 2022 року, на тлі блокування Росією українських портів, що посилило харчову кризу для вразливих країн світу. За даними Офісу президента, на неї акумулювали понад 100 мільйонів доларів, до ініціативи долучилися 34 країни та міжнародні організації.