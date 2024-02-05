США вітатимуть, якщо Туреччина допоможе експорту українського зерна – Держдепартамент

У Державному департаменті США назвали критично важливим, щоб українське зерно експортувалося до пунктів призначення, і якщо Туреччина зможе сприяти позитивним зрушенням у цьому процесі, США це вітатимуть.

Як повідомляє «Голос Америки», про це сказав заступник речника Державного департаменту США Ведант Патель під час брифінгу 5 лютого, коментуючи питання про зустріч президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана і президента Росії Володимира Путіна, а також потенційне обговорення нового механізму експорту українського зерна через Чорне море.

«Я залишу нашим турецьким партнерам говорити про їхні власні зобов’язання у власній зовнішній політиці. Але ми безперечно вітатимемо, якщо будь-яка країна зможе зіграти значущу роль у тому, щоб зупинити Росію від її зловмисної поведінки», – заявив речник.

«Критично важливо, щоб українське зерно потрапило до місця, куди воно має потрапити, і якщо існує реальний прогрес, якого можна досягти у цьому просторі, це буде вітатись», – додав він.

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан 4 лютого підтвердив візит президента Росії Володимира Путіна до Туреччини, не назвавши точної дати.

«Цей візит дасть нам можливість обговорити багато питань», – сказав міністр в інтерв’ю державному телебаченню.

Місцеві ЗМІ згадують 12 лютого як ймовірну дату візиту, але офіс президента Реджепа Таїпа Ердогана не підтвердив її.

За повідомленнями Reuters, Хакан Фідан заявляв, що під час зустрічі президенти двох країн мають намір обговорити, зокрема, новий механізм експорту українського зерна через Чорне море.

Посол США в Україні Бріджит Брінк заявляла раніше, що Чорноморський гуманітарний коридор, який запровадила Україна, працює й дозволяє експортувати українське збіжжя на світові ринки, попри протидію Росії.

Туреччина стане першою країною-членом НАТО, яку відвідає Путін після початку російського вторгнення в Україну. Після лютого 2022 року Ердоган і Путін зустрічалися, але це не відбувалося на території Туреччини. Востаннє така зустріч відбулася у російському місті Сочі у вересні минулого року.

На відміну від інших країн НАТО, Туреччина не запроваджує санкції проти Росії через її вторгнення в Україну. Приміром, у минулому році до Туреччини, яка є членом НАТО, було експортовано вугілля на суму щонайменше 14,3 мільйона доларів, видобутого в анексованих Росією територіях України.

На відміну від США і Європейського союзу, Туреччина не обмежувала торгівлю з Росією чи контрольованими Москвою районами України.

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