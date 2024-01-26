«У чергах близько тисячі вантажівок»: ДПСУ щодо ситуації на кордоні з Україною

Блокування вантажівок на території суміжних країн на кордоні з Україною не відмічається, у чергах стоять близько тисячі вантажівок, зазначив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

«На напрямку Польщі припинилося блокування пунктів пропуску «Рава-Руська-Гребенне», «Краківець-Корчова», «Ягодин-Дорогуськ», «Шегині-Медика». За інформацією польських прикордонників станом на ранок сьогодні на цих чотирьох напрямках в бік України черги незначні – загалом близько 900 вантажівок», розповів Демченко.

За його словами, після розблокування рух вантажного транспорту на кордоні з Польщею став «досить інтенсивним», відповідно до пропускних спроможностей пунктів пропуску. Загалом за минулу добу на цих 4 напрямках кордон на в’їзд та виїзд перетнуло майже 2750 тисячі вантажівок, додав речник.

«Незначна черга в бік України з вантажних транспортних засобів станом на ранок є ще на території Румунії на напрямку пункту пропуску «Порубне» – близько 80 вантажівок», – сказав Демченко.

З 23 листопада 2023 року на пункті пропуску Медика тривав протест польських фермерів. Вони пропускали лише кілька вантажівок на годину.

23 грудня до протестувальників на кордон приїхав міністр сільського господарства Чеслав Сєкєрський, який запевнив, що вимоги протестувальників виконають, відтак фермер призупинили страйк.

Утім, вже після Різдва і нового року, 4 січня фермери знову відновили блокаду пункту пропуску «Медика-Шегині» і обіцяли протестувати, доки польський уряд не підпише гарантію виконання їхніх вимог.

Остаточно порозуміння з урядом фермери досягли 6 січня 2024 підписавши угоду і погодившись розблокувати кордон. У цьому документі йдеться, що уряд зобов’язується виконати всі три вимоги фермерів – запровадження субсидій на кукурудзу у розмірі 1 мільярда злотих, збільшення обсягів кредитування на порятунок господарств на суму 2,5 мільярда злотих і відмова від підвищення сільськогосподарського податку, збереження його на рівні 2023 року.