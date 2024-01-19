ДПСУ: румунська сторона припинила блокаду одного з трьох пунктів пропуску

Держприкордонслужба України повідомила, що блокування румунською стороною одного з трьох пунктів пропуску припинено.



«Блокування руху вантажівок перед пунктом пропуску «Вікову-де-Сус», що навпроти українського пункту «Красноїльськ», припинено. Пропуск усіх транспортних засобів здійснюється в звичайному режимі», – йдеться у повідомленні ДПСУ.



Прикордонники нагадують, що в пункті пропуску «Красноїльськ» перетнути кордон з Румунією можна тільки порожнім вантажівкам.

У Держприкордонслужбі 18 січня повідомляли про блокування руху для вантажівок на румунських пунктах пропуску «Сірет-Порубне», «Вікову-де-Сус – Красноїльськ» та «Халмеу-Дякове».

16 січня з’явилися повідомлення про те, що румунський уряд досяг угоди з фермерами. Однак про розблокування всіх цих пунктів пропуску на кордоні наразі не повідомляється.