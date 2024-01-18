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На території Румунії заблокували ще один пункт пропуску через кордон – ДПСУ

Причини та орієнтовна тривалість блокування невідомі
Причини та орієнтовна тривалість блокування невідомі

Державна прикордонна служба України заявила про блокування ще одного пункту пропуску на території Румунії, рух вантажівок через пункт «Дякове» ускладнено.

«О 10:30 прикордонна поліція Румунії повідомила про блокування представниками агросектору та автоперевізниками напрямку перед пунктом пропуску «Халмеу», що навпроти українського «Дякове» в Закарпатській області», – повідомляє відомство у телеграмі.

Причини та орієнтовна тривалість блокування невідомі.

У ДПСУ додають, що пропуск легкових автомобілів, пасажирських та автобусів здійснюється у звичайному режимі.

Державна митна служба України уточнила, що пункт пропуску «Халмеу-Дякове» блокують великою сільськогосподарською технікою.

Прикордонники нагадують, що блокування руху для вантажівок продовжується в румунських пунктах пропуску «Сірет-Порубне» та «Вікову-де-Сус – Красноїльськ».

Держприкордонслужба України 15 січня повідомила про блокування руху вантажівок через ці пункти пропуску. Перед цим румунські фермери частково їх блокували. Тепер блокування є цілодобовим, повідомили в ДПСУ.

16 січня з’явилися повідомлення про те, що румунський уряд досяг угоди з фермерами. Однак про розблокування пунктів пропуску на кордоні наразі не повідомляється.

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