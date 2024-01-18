На території Румунії заблокували ще один пункт пропуску через кордон – ДПСУ

Державна прикордонна служба України заявила про блокування ще одного пункту пропуску на території Румунії, рух вантажівок через пункт «Дякове» ускладнено.



«О 10:30 прикордонна поліція Румунії повідомила про блокування представниками агросектору та автоперевізниками напрямку перед пунктом пропуску «Халмеу», що навпроти українського «Дякове» в Закарпатській області», – повідомляє відомство у телеграмі.



Причини та орієнтовна тривалість блокування невідомі.



У ДПСУ додають, що пропуск легкових автомобілів, пасажирських та автобусів здійснюється у звичайному режимі.

Державна митна служба України уточнила, що пункт пропуску «Халмеу-Дякове» блокують великою сільськогосподарською технікою.



Прикордонники нагадують, що блокування руху для вантажівок продовжується в румунських пунктах пропуску «Сірет-Порубне» та «Вікову-де-Сус – Красноїльськ».

Держприкордонслужба України 15 січня повідомила про блокування руху вантажівок через ці пункти пропуску. Перед цим румунські фермери частково їх блокували. Тепер блокування є цілодобовим, повідомили в ДПСУ.

16 січня з’явилися повідомлення про те, що румунський уряд досяг угоди з фермерами. Однак про розблокування пунктів пропуску на кордоні наразі не повідомляється.