Кількох чоловіків у віці 18-22 років не випустили за кордон: у ДПСУ назвали причину

Нещодавно чоловіки у віці 18-22 років отримали можливість виїжджати за кордон, але не всі змогли виїхати з України, йдеться у заяві речника ДПСУ Андрія Демченка в ефірі телемарафону.

За його словами, дозвіл не стосується тих громадян, які обіймають посаду за державною службою і які підпадають під пункт 2.14 перетину кордону, таким громадянам як і раніше дозволено виїзд виключно у службове відрядження.

«І за ці два дні вже було кілька випадків, що хлопці з цієї вікової категорії вирішили поїхати за кордон, але перебували на тих посадах, яка дозволяє тільки у службове відрядження», – пояснив він.

У ДПСУ нагадали, що для того, щоб перетнути кордон треба мати:

закордонний паспорт,

військово-обліковий документ або в паперовому, або в електронному вигляді – «Резерв+».

«Також є кілька відмов через те, що люди знаходилися в розшуку. Бо прикордонники мають доступ до системи «Оберіг», щоб перевірити, чи не ухиляються від оновлення облікових даних. Кілька громадян отримали відмову через те, що знаходяться в розшуку», – наголосив Демченко.

28 серпня набрали чинності зміни щодо виїзду чоловіків віком до 22 років включно.

Але прикордонники попереджають, що новий порядок не буде поширюватися на громадян, які працюють на певних посадах у органах держуправління або на держпідприємствах. Для них, як і раніше, виїзд за кордон можливий на підставі документів про службове відрядження.

26 серпня уряд оновив порядок перетину державного кордону. Прем’єрка Юлія Свириденко заявила, що чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно перетинати державний кордон під час воєнного стану.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко додав, що мета цього рішення – першочергово надати молодим українцям ширші можливості для навчання, стажування, легального працевлаштування за кордоном, аби здобутий досвід вони згодом могли використати задля розвитку України.



З початком широкомасштабної збройної агресії РФ проти України та запровадженням в країні воєнного стану і загальної мобілізації було встановлено обмеження для військовозобов’язаних та призовників чоловічої статті віком від 18 до 60 років у праві на виїзд за кордон.



