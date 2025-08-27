Уряд оновив порядок перетину державного кордону, повідомила прем’єрка Юлія Свириденко.



За її словами, чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно перетинати державний кордон під час воєнного стану.



«Це рішення стосується також громадян, які з різних причин опинились за кордоном. Ми хочемо, щоб українці максимально зберігали зв’язки з Україною», – написала вона у телеграмі.



Свириденко додала, що зміни запрацюють наступного дня після офіційного опублікування урядової постанови.

Автори: Галина Гичка, Микита Ісайко



