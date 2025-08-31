Очільниця Єврокомісії відвідала польсько-білоруський кордон

Очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн відвідала польсько-білоруський кордон, назвавши це візит «демонстрацією європейської солідарності».

«Сильна Польща та сильна Європа, що захищають наші кордони та всіх європейців. Наше послання чітке. І це те, до чого прислухаються Білорусь та інші гравці в регіоні», – написала вона у соцмережі Х.



Президентку Єврокомісії супроводжував польський прем'єр Дональд Туск.



Урсула фон дер Ляєн визнала, що Польща стикається з гібридними атаками з-за кордону, а також заявила, що у новому бюджеті ЄС пропонують потроїти фінансування управління кордонами.

Міністерство внутрішніх справ Польщі 30 березня повідомило про завершення будівництва електронного загородженняна державному кордоні з Білоруссю. Йдеться про ділянку протяжністю 206 кілометрів, де були встановлені додаткові камери для моніторингу, освітлення технічної дороги. Також поляки впровадили механізм, який використовує штучний інтелект для класифікації сигналів тривоги із волоконно-оптичних кабелів виявлення.

Вартість робіт склала понад 125 мільйонів злотих (близько 32,5 мільйона доларів).