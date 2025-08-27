Керівники НАБУ і САП зустрілися з єврокомісаркою з питань розширення ЄС у Брюсселі

Керівництво Національного антикорупційного бюро і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури зустрілися в Брюсселі з єврокомісаркою з питань розширення ЄС Мартою Кос, повідомила ввечері 27 серпня пресслужба НАБУ.

«Обговорили питання незалежності антикорупційних інституцій і подальші кроки у забезпеченні ефективної боротьби з корупцією», – йдеться в повідомленні.

Тим часом, єврокомісарка висловила підтримку діяльності НАБУ й САП.

«Їхня боротьба з корупцією має вирішальне значення для вступу України до ЄС і її відновлення. Я вкотре підтверджую свою повну підтримку їхній роботі: незалежні антикорупційні органи є основою верховенства права і здорового бізнес-клімату», – написала Марта Кос у соцмережі X.

Перед цим, як повідомили в пресслужбі НАБУ, керівники бюро і САП перебували з робочим візитом у Парижі й мали зустрічі, зокрема, з міністром-делегатом з європейських справ Бенжаменом Хаддадом, радником президента Франції з європейських питань Бертраном Бухвальтером, а також із директором Директорату континентальної Європи Брісом Рокфейлем.

«У центрі обговорень – подальше зміцнення незалежності й інституційної спроможності НАБУ і САП, розвиток міжнародної співпраці у сфері протидії корупції, а також важливість довіри суспільства до результатів спільної роботи», – йдеться в повідомленні.

22 липня Верховна Рада підтримала законопроєкт № 12414, що, як повідомлялось, обмежував незалежність НАБУ і САП. Ці законодавчі зміни викликали протести в Україні, а також стурбованість з боку західних партнерів.

Згодом президент Володимир Зеленський вніс до Ради новий законопроєкт про «посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури». Депутати схвалили за основу і в цілому цей законопроєкт. Зеленський підписав цей документ.